Jerez de los Caballeros se prepara para celebrar este sábado su Procesión Extraordinaria Magna Mariana

Jerez de los Caballeros se prepara este sábado para celebrar su Procesión Extraordinaria Magna Mariana - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Será a partir de las 17,45 horas

JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ), 30 (EUROPA PRESS)

Jerez de los Caballeros vive este sábado, 30 de mayo, la celebración de la Procesión Extraordinaria Magna Mariana, un acontecimiento "histórico" enmarcado en el centenario del patronazgo de la Virgen de Aguasantas.

La procesión ha sido organizada por la Comisión creada para la misma con la participación de la Hermandad de Nuestra Señora de Aguasantas, la Junta de Cofradías, la Parroquia y el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, según informa el consistorio en un comunicado.

El presidente de la junta, Francisco Martínez, el párroco, Antonio María Rejano, y el alcalde, Raúl Gordillo, han puesto de relieve la significación de este acontecimiento y su carácter histórico, así como la labor llevada a cabo en el seno de dicha comisión, al tiempo que han realizado un llamamiento a todos los jerezanos para que acompañen dicha celebración.

La imagen de la patrona será la primera en salir a las calles de la ciudad, a las 17,45 horas, desde la iglesia de Santa Catalina y ocupará un lugar privilegiado en la Plaza de España, punto final del recorrido oficial por las calles Templarios y Vasco Núñez de Balboa, en el que todas las imágenes marianas de la Semana Santa jerezana harán una reverencia a Nuestra Señora de Aguasantas, acompañadas por una comitiva de hermanos de las distintas cofradías participantes, además de un grupo de acólitos, capataces y costaleros de cada paso.

Los sones de cinco bandas enmarcarán esta gran cita: la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros, la Banda de Música 'Abel Moreno', de Encinasola; la Banda 'Guzmán Ricis', de Barcarrota; la Asociación Músico-Cultural 'In crescendo', de Villfranca de los Barros y la Banda de Música de Talavera la Real.

El ayuntamiento ha colaborado en los preparativos de esta Procesión Extraordinaria Magna Mariana para su buen desarrollo y lucimiento, y a fin de reforzar la identidad cofrade del municipio y su interés desde el punto de vista turístico.

Para este evento, se han colocado vallas y faldones en la Plaza de España, escenario principal del recorrido oficial de la procesión, y se ha desplegado un dispositivo especial de seguridad que tendrá su centro operativo en la Casa de la iglesia 'Cecilia de Arteaga', contando con la labor de Protección Civil, Policía Local, Cruz Roja y Guardia Civil.

El consistorio jerezano recomienda a vecinos y visitantes seguir las indicaciones del personal de seguridad.