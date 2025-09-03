Jocaex o Espartaco recibirán premios en el marco de la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica de Badajoz

BADAJOZ, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 34º Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica celebrará una nueva edición en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) del 11 al 14 de septiembre con más de un centenar de actividades, entre ellas la entrega de reconocimientos como el Premio Ibérico Feciex, que recae en esta ocasión en la Asociación de Jóvenes Cazadores Extremeños (Jocaex).

El Premio Ibérico Feciex reconoce el trabajo en pro de la potenciación de los valores ibéricos de la caza, pesca y naturaleza y fomenta el encuentro entre España y Portugal. Jocaex cumple diez años desde su nacimiento y, con esta distinción, se quiere reconocer su esfuerzo y dedicación en favor de la caza ética, sostenible y del respeto al entorno rural.

Así lo ha detallado en la presentación de la feria la concejala de Ifeba, Sol Giralt, que ha destacado que Jocaex aglutina a más de 1.500 jóvenes, lo que la convierte en la mayor asociación juvenil cinegética de España, y que su labor está enmarcada en la Federación Extremeña de Caza.

Asimismo, la Gala de Entrega de Premios de Ferox-Montería, en la que se entregan los galardones Podenqueros, reconocerá a lo más relevante de la temporada montera en España, con la presencia de los organizadores y entidades más destacadas en este sector. En concreto, distinguirá con el principal galardón al exmatador de toros y ganadero Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' en su faceta como montero.

De igual modo, la Federación Extremeña de Caza celebrará el XIV Encuentro de Sociedades de Cazadores con la entrega de premios y galardones, mientras que la Asociación Juvenex, Juventud Venatoria Extremeña, entregará su premio a un joven de España o Portugal que haya destacado por su pasión por la caza, por su práctica ética y de conservación del entorno natural, elegido entre aquellos que se hayan postulado en la convocatoria pública realizada por la agrupación.

