Juan Soto Ivars, Luz Gabás o Vicente Vallés, entre los autores que pasarán por la Feria del Libro de Badajoz

Presentación de la Feria del Libro de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 45º Feria del Libro de Badajoz se celebrará del 8 al 17 de mayo en el Paseo de San Francisco con Juan Manuel de Prada, en sustitución de Luis Alberto de Cuenca, como pregonero, y 79 presentaciones de libros de autores entre los que destacan nombres como Juan Soto Ivars, Sergio del Molino, Luz Gabás, Vicente Vallés, Isabel San Sebastián, Lorenzo Silva, Espido Freire o Blue Jeans.

Asimismo, Jaime de los Santos, Luis Zueco, Ismael Martínez Biurrum, Luiso Soldevilla y Beatriz Rogel, Lana Corujo, Fernando Bonete, Santiago Díaz, César Pérez Gellida o el ganador y la finalista del último Premio Planeta, Juan del Val y Ángela Banzas, son otros de los autores que pasarán por esta feria, que se completa con la carpa temática 'Ambigú gráfico' con actividades especialmente dedicadas al público joven, o una exposición de la Unión de Bibliófilos Extremeños (UBEX) dedicada a Manuel Terrón Albarrán.

El concejal del área, José Antonio Casablanca, ha presentado la programación de la Feria del Libro de Badajoz, que estrena nuevo logo en su 45º aniversario, diseñado por Luis Fano y en el que se puede ver un libro, el templete de San Francisco, con el que está "íntimamente ligado", y árboles con los colores del escudo de la ciudad y líneas sencillas y fácilmente reconocible con esta cita con la lectura que, desde el pasado año, forma parte de la Red de Ferias del Libro.

Con un total de 43 casetas, algunas de ellas dobles, en la feria se darán cita nueve librerías de Badajoz como expositores, además de cuatro editoriales de la ciudad y siete de otras zonas de España, junto a instituciones como Fundación ONCE, la Diputación de Badajoz, la Editora Regional de Extremadura, Amigos del Meiac, Fundación CB o el propio Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Badajoz.

Otras casetas serán la de información, las carpas de firmas, de conferencias, infantil y la temática 'Ambigú gráfico' y un estand de comunicaciones para las acciones de comunicación y prensa.

El pregón, ha avanzado, tendrá lugar el viernes 8 de mayo a las 19,00 horas y aunque inicialmente se anunció que sería a cargo de Luis Alberto de Cuenca, finalmente no podrá acudir por temas personales y lo ofrecerá otro escritor e intelectual, también jurado del Premio de Novela Ciudad de Badajoz y amante de la ciudad, como Juan Manuel de Prada.

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