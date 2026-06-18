La Junta abre la licitación para desarrollar un proyecto formativo de sostenibilidad e impacto empresarial en la Euroace

Licitiación proyecto formativo sobre sostenibilidad e impacto empresarial en la Euroace - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura ha abierto el proceso de licitación para contratar el diseño, organización e impartición de un programa formativo especializado en sostenibilidad e impacto empresarial dirigido a empresas de la eurorregión Euroace. El plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo martes, 23 de junio.

El contrato cuenta con un presupuesto de 21.983 euros (sin impuestos) y tiene un plazo de ejecución de tres meses. La entidad adjudicataria será la encargada de diseñar y desarrollar un itinerario formativo de 20 horas de duración, que combinará sesiones presenciales y online para facilitar la participación de las empresas.

La actuación se enmarca en las acciones de apoyo al tejido empresarial que impulsa la Junta de Extremadura para fomentar modelos de negocio más sostenibles, competitivos y alineados con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), cada vez más relevantes para el acceso a financiación, la captación de clientes y la generación de valor a largo plazo.

El programa está dirigido a empresas interesadas en incorporar la sostenibilidad y el impacto positivo a su estrategia empresarial y se prevé la participación de entre 15 y 20 empresas, que recibirán formación en ámbitos como la definición de estrategias sostenibles, la optimización de procesos, la financiación de impacto, la medición y gestión de resultados o el liderazgo inclusivo.

Además de la formación, el contrato contempla el desarrollo de acciones de difusión y captación de participantes, incluyendo campañas en redes sociales, publicidad digital y la organización de un webinar informativo para dar a conocer el programa entre las empresas de la eurorregión, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Las entidades interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el próximo 23 de junio.

La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto EFES Impact, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep), y forma parte de las actuaciones impulsadas por la Junta de Extremadura para promover la sostenibilidad, la innovación y la competitividad del tejido empresarial extremeño.