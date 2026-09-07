La Junta acuerda con los sindicatos subir 130 euros más el sueldo a los docentes, abonar las tutorías y el sexto sexenio

La consejera de Educación, Sandra Valencia, en la reunión con sindicatos para abordar mejoras retributivas y no retributivas a los docentes extremeños - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha alcanzado con los cinco sindicatos representativos del sector (PIDE, CSIF, AMPE, CCOO y UGT) un acuerdo para la próxima puesta en marcha del plan de trabajo 'Horizonte +', que incluirá mejoras retributivas y no retributivas para los docentes extremeños.

A falta de otra reunión más para "pulir algunos flequitos", en virtud del acuerdo los docentes extremeños recibirán 130 euros más mensuales en su sueldo, que sumados a los 80 euros más al mes que ya vienen percibiendo desde el pasado mes de enero, harán una subida total de 210 euros.

Esto, según ha destacado en declaraciones a los medios este lunes en Mérida la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, permitirá a los docentes extremeños posicionarse "bien" en las tablas salariales de sus compañeros a nivel nacional.

Además, con el acuerdo --alcanzado tras diversas reuniones mantenidas durante el verano-- se incorporará como aspecto de "justicia" y que suponía una "reivindicación histórica" de los docentes el pago de las tutorías.

De igual modo, con el acuerdo logrado será una realidad en el sistema educativo el cobro del sexto sexenio para los docentes que cuenten con esos años de servicio.

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