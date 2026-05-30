La Junta agradece la labor de los efectivos que participaron en el incendio de Jarilla por el Día de la Protección Civil

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, Abel Bautista (en el centro), participa en el Día de la Protección Civil de Extremadura, celebrado en Fuentes de León. - JUNTA DE EXTREMADURA

FUENTES DE LEÓN (BADAJOZ), 30 (EUROPA PRESS)

La Junta de Extremadura ha celebrado este sábado en Fuentes de León el acto del Día de la Protección Civil de Extremadura, una jornada de reconocimiento a la labor de los voluntarios, agrupaciones y profesionales que trabajan cada día para proteger a la ciudadanía ante situaciones de emergencia.

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha recordado en su intervención en este acto que "bomberos, técnicos, servicios de emergencias, voluntarios llegados desde toda España y también de otras partes de Europa trabajaron sin descanso para protegernos del fuego en Jarilla el año pasado".

"Vuestra ayuda fue absolutamente imprescindible, y se demostró una vez más que la solidaridad en una emergencia no entiende de fronteras, no entiende de límites administrativos, que lo único que entiende es de ayudar al que más lo necesita", ha apostillado.

En ese sentido, Bautista ha trasladado el agradecimiento de los alcaldes y alcaldesas y vecinos de la zona "que un año recuerdan después recuerdan el trabajo" realizado.

También ha tenido palabras de reconocimiento para la Agrupación de Protección Civil de Fuentes de León, anfitriona del acto, formada por 23 voluntarios, una de las más numerosas de la región, y cuya labor se extiende más allá de su municipio colaborando en actuaciones tanto en Extremadura como en Andalucía.

Durante su discurso, el vicepresidente ha resaltado una de las principales novedades impulsadas por el Ejecutivo autonómico, como es la creación por primera vez de ocho plazas específicas de especialidad en Protección Civil.

Asimismo, ha destacado el respaldo del gobierno regional al voluntariado de Protección Civil mediante un incremento "histórico" de las ayudas destinadas a las agrupaciones, que se han multiplicado por cinco respecto a 2023, según ha señalado la Junta de Extremadura en un comunicado.

A ello se sumará una nueva línea específica de financiación para la adquisición de vehículos de intervención, una medida inédita hasta la fecha en Extremadura y destinada a reforzar los medios materiales de las agrupaciones.

El vicepresidente ha concluido su intervención trasladando el agradecimiento de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, porque "nos sentimos profundamente orgullosos de Protección Civil".

El acto ha servido para homenajear a los efectivos y equipos de emergencias que colaboraron durante el incendio de Jarilla en el verano de 2025. El gobierno autonómico ha reconocido expresamente el trabajo de bomberos forestales, técnicos, servicios de emergencia y agrupaciones de voluntarios procedentes de distintos puntos de España y de Europa, entre ellos equipos llegados desde Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía, así como efectivos de Portugal.