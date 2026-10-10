Junta y Biblioteca Nacional firman un acuerdo para el acceso a las colecciones digitales de la institución cultural

Archivo - Biblioteca de Extremadura, en Badajoz. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nacional de España y la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura han firmado un acuerdo que permitirá el acceso y la consulta de las colecciones digitales conservadas en la Biblioteca Nacional con fines de investigación y desde los centros de conservación designados por la propia comunidad autónoma.

En concreto, los centros designados serán las Bibliotecas Públicas del Estado de Mérida, Cáceres y Badajoz y la Biblioteca de Extremadura.

Así se desprende del acuerdo firmado entre ambas instituciones y que regula el acceso a las publicaciones online tanto de aquellas libremente accesibles como de acceso restringido, así como a los archivos digitales previos a la impresión de libros o publicaciones que vayan a ser editadas en soporte tangible.

Estos accesos, tal y como se regula en el convenio, se deberá hacer de forma remota desde terminales de red cerrada conectados a los servidores de la Biblioteca Nacional, asegurando su carácter restringido, su correcta conservación y el respeto a los contenidos y prestaciones protegidos por la legislación de propiedad intelectual. El acceso y la consulta se hará siempre con fines de investigación.

Este acuerdo se ha firmado en virtud de la cooperación entre Estado y autonomías y dentro del marco del principio de lealtad institucional.