La Junta concede 3,5 millones en ayudas a la inversión para 38 empresas y moviliza más de 10 millones para proyectos

MÉRIDA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado una resolución de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital que contempla una inversión de 3.535.536 euros en ayudas de Incentivos Autonómicos a la Inversión Empresarial para 38 empresas de la región

Las ayudas permitirán ejecutar inversiones empresariales por un importe superior a los 10 millones de euros, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Los proyectos aprobados supondrán la puesta en marcha de un nuevo proyecto de autoempleo, la creación de 21 puestos de trabajo y el mantenimiento de otros 108 empleos.

La convocatoria cuenta con un refuerzo presupuestario que ha incrementado su dotación de 40 a 96 millones de euros.

Los proyectos subvencionados corresponden a actividades de distintos sectores económicos. Entre ellos figuran empresas del turismo, alojamientos, sector termal, restauración, hostelería, industria y comercio agroalimentario, así como iniciativas relacionadas con la elaboración y distribución de alimentos, dulces, hielo y otros productos.

También se incluyen proyectos de servicios sanitarios, odontológicos, diagnóstico, nutrición y análisis de aguas, además de actividades industriales y manufactureras vinculadas a la carpintería de madera, tapizados, fabricación de elementos de acero, refrigeración, construcción y otros servicios empresariales.

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