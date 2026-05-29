La Junta dedica 24,6 millones al alza salarial de los docentes y 89,5 millones a infraestructuras educativas

La consejera de Hacienda, Elena Manzano, en la presentación en rueda de prensa de los PGEx 2026 tras su registro en la Asamblea - ASAMBLEAEX.ES

MÉRIDA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ya ha comprometido 24,6 millones de euros de sus presupuestos para 2026 al alza salarial al personal docente, así como 89,5 millones de euros a la mejora y la construcción de infraestructuras educativas.

En rueda de prensa tras registrar en la Asamblea de Extremadura el proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2026, la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha resaltado que la Consejería de Educación tiene una asignación total de 1.620 millones de euros, la segunda mayor partida tras la de Sanidad.

Entre las políticas concretas de este departamento, Manzano ha resaltado el alza salarial a los docentes, quienes, a su juicio, estaban "olvidados" y han experimentado "muchos años de dejadez", al igual que el resto de empleados públicos.

"Atendemos a sus necesidades y, desde enero, se están pagando 80 euros más en la nómina a todos y cada uno de esos docentes. Y eso tiene un reflejo presupuestario de 24,6 millones de euros. Y de su mano seguiremos avanzando en mejorar su desarrollo profesional y sus condiciones laborales" ha expresado la portavoz.

La Consejería de Educación también incluye una partida de 9,8 millones de euros para mejorar las condiciones de los auxiliares técnicos educativos (ATE) y para los intérpretes de lenguas de signos (Ilse) y otra partida de 17 millones de euros para completar la gratuidad del primer ciclo de educación infantil (de 0 a 3 años).

Igualmente, el presupuesto de 2026 contempla un aumento de cinco millones de euros, hasta los 23,8 millones, para el transporte escolar, y un millón más, hasta los tres millones, para las ayudas de comedor o transporte.

Educación también contará con 919.000 euros para ofrecer ayudas para el estudio del inglés en horario extraescolar y aumentará en 25,3 millones, hasta los 89,5 millones, sus créditos disponibles para la mejora y la construcción de nuevas infraestructuras.

En este sentido, Manzano ha afirmado que hay infraestructuras "que se caían" de manera que la Junta va a invertir en reparar centros, mejorar la eficiencia energética y en la construcción de nuevos edificios.

En materia de Formación Profesional, la Junta contempla destinar dos millones de euros en ayudas a las pymes para remunerar al alumnado procedente de la Formación Profesional Dual; y otros 2,5 millones de euros para equipamientos y funcionamiento de los centros de formación profesional.

Por último, el Ejecutivo autonómico tiene intención de aumentar en 13,8 millones de euros el presupuesto para la Universidad de Extremadura, hasta alcanzar los 142,1 millones de euros, incluyendo tres millones de euros en becas, ayudas y premios universitarios, y un incremento del 10% de la asignación a la Universidad de Mayores.

En total, el presupuesto total de la Consejería de Educación y Formación Profesional para 2026 es de 1.620,75 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,8% con respecto a 2025. Esta partida es la segunda mayor de las cuentas diseñadas por el gobierno autonómico, totalizando el 18,3% del total de créditos. Entre el gasto presupuestado destaca el destinado a la Dirección General de Personal Docente, que supone el 57,5% de todos los créditos de la consejería.