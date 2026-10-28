La Junta defiende un presupuesto con impuestos "más justos" para crecer y prestar servicios públicos "de calidad"

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, durante la defensa del proyecto de ley de Presupuestos para 2027 en el Pleno de la Asamblea de Extremadura. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha reclamado el apoyo de la Asamblea de Extremadura al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027, que incorporan modificaciones para dar continuidad a un sistema tributario "más justo" y enfocado a que la comunidad mantenga el impulso económico para "seguir creciendo" y mejorando la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos.

Unas cuentas que recogen 9.254 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,8 por ciento, que suponen 424,9 millones más que en el presente ejercicio, que además llegan llegan apenas unos meses después de aprobar las cuentas de este 2026 que ya incorporaban 600 millones de euros más.

Así, en su primera intervención en el debate de totalidad del Proyecto de Presupuestos, que ha recibido sendas enmiendas a la totalidad de los dos grupos de la oposición, el Socialista y Unidas por Extremadura, ha señalado que presenta unas cuentas que "se nutren de un sistema tributario muchísimo más justo y que enfocan el gasto en lo verdaderamente importante".

"Que nuestra tierra siga creciendo, en prestar esos servicios públicos de calidad, en llegar a todos y cada uno de los extremeños", ha añadido Elena Manzano, quien ha defendido que son "9.254 millones para ir viento en popa" y "a toda vela".

Unas cuentas que asimismo representan un "compromiso" con los más de un millón de habitantes que residen en la comunidad autónoma, y con los "principios básicos de igualdad, de justicia y de cohesión territorial" para que Extremadura siga siendo "el mejor lugar para vivir y siga garantizando la prestación de los servicios públicos a todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que residan".

(Más información en Europa Press)