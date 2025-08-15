La Junta destaca que la noche ha sido "muy positiva" y sin reactivaciones en Jarilla, pero alerta sobre los bulos

Un efectivo de la Guardia Civil desplegado en el incendio en Jarilla (Cáceres) - GUARDIA CIVIL DE CÁCERES

CÁCERES, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha destacado que, tras la situación "absolutamente extrema" que ha vivido la región este pasado jueves con distintos incendios activos, la noche ha sido "muy positiva" y sin registrarse reactivaciones en el incendio en Jarilla (Cáceres).

"Vivimos una situación de gravedad y de absoluta preocupación, pero, afortunadamente, la noche ha sido muy positiva", ha señalado en declaraciones a los medios este viernes el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, tras participar en otra reunión del Cecopi desde el Puesto de Mando Avanzado del 112 de Extremadura establecido en La Granja (Cáceres).

Con relación al incendio en Jarilla, cuya superficie arrasada estimada asciende a 4.800 hectáreas y 50 kilómetros de perímetro, Bautista ha subrayado que, además de no haberse registrado reactivaciones en las poblaciones evacuadas, tampoco se ha producido un crecimiento de las zonas afectadas.

Pese a que en la última reunión del Cecopi se ha resuelto mantener el confinamiento de Oliva de Plasencia, así como la evacuación de los residentes en Jarilla, Villar de Plasencia, Cabezabellosa y otras pedanías de la zona, como medida preventiva, Bautista ha avanzado que espera que se conozcan "noticias positivas con respecto a la población" a lo largo del día.

"Si puede ser será y si no puede ser no será", ha remarcado el consejero señalando que ello solo será posible "siempre y cuando se den las condiciones del 100 por ciento de seguridad para todos los vecinos".

