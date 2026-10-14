La Junta destina 56,8 millones a Mérida en 2027, un 27 % más, con partidas en vivienda, centros sanitarios y educativos

Reunión del Estatuto de Capitalidad de Mérida. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura incluirá en el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónomas para 2027 un total de 56,8 millones de euros correspondientes a diferentes actuaciones en Mérida el próximo ejercicio, según se ha abordado este miércoles en la reunión del Consejo de Capitalidad.

La jefa del Ejecutivo regional, María Guardiola, ha presidido telemáticamente desde Bruselas la reunión, a la que también ha asistido el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna.

A su término, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha explicado que la convocatoria del Consejo de Capitalidad forma parte de la tramitación del anteproyecto de Presupuestos y responde a la singularidad de Mérida como capital autonómica, cuyo estatuto insta a la Junta a tener en cuenta las necesidades específicas de la ciudad en sus políticas públicas e inversiones.

Asimismo, Bautista ha señalado que la comunidad afronta las segundas cuentas de la legislatura desde la estabilidad y con la previsión de aprobar el Presupuesto de 2027 en tiempo y forma, dando continuidad a la planificación económica iniciada en 2026.

En concreto, el vicepresidente ha avanzado que la previsión de inversiones para la ciudad de Mérida en el nuevo anteproyecto de Presupuestos 2027 alcanza los 56,8 millones de euros. Son 12 millones más (27 %) que las cuentas de 2026, aprobadas el pasado mes de julio.

A todo ello se suma el Fondo Regional de Cooperación Municipal para la ciudad, aprobado en el reciente Consejo de Política Local de Extremadura, que aumenta en medio millón de euros, un 25 %, hasta alcanzar los 2,5 millones para el próximo ejercicio.

(Más información en Europa Press)