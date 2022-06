La Junta dice que las jaulas de control de ungulados seguirán usándose en Monfragüe por ser algo "completamente legal"

MÉRIDA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Olga García, ha señalado que las jaulas de control de ungulados son un mecanismo "completamente legal" que "se van a seguir utilizando" en el Parque Nacional de Monfragüe.

"¿Si las usa el gobierno del PP en Andalucía en el parque de la Sierra de las Nieves por qué aquí no se puede?", se ha preguntado García en respuesta a una pregunta del PP formulada este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura sobre la utilización de jaulas en Monfragüe y un vídeo que alerta de sus consecuencias.

Así, la consejera ha considerado que el PP en este asunto "se ha montado una película de terror retorciendo los hechos", con el objetivo de "atacar una y otra vez la gestión del parque" de Monfragüe, y ha pedido a dicho partido que deje de "utilizar" dicho enclave "para sus intereses partidistas".

"Nosotros confiamos en los profesionales del parque. La Fiscalía ha dicho que no hay maltrato animal", ha señalado sobre el vídeo en cuestión, sobre el que Olga García ha reconocido que la Junta seguirá "intentando sancionar al autor de los vídeos por cometer infracciones y también por verter falsedades".

CRÍTICAS DEL PP

De su lado, el diputado del PP Laureano León ha considerado que la Junta "ha hecho el más espantoso de los ridículos" al "archivarse" por parte de la Fiscalía de un vídeo de un ciervo enjaulado supuestamente en Monfragüe, y ha defendido que "es un hecho cierto y real que en Monfragüe hay jaulas que produce un efecto negativo a los propios ungulados del parque".

Además, ha afirmado que la Junta está demostrando una gestión "incompetente" en Monfragüe porque "no están controlando la población" con el método de "jaulas trampa" que "es ineficaz de todas todas", tras lo cual ha reclamado que "cambie" la dirección de dicho parque y que las competencias sobre el mismo pasen a otra consejería diferente a la de Olga García.

"Noostros creemos que la consejería no puede estar dirigida desde la calle Emilio Vargas de Madrid y que la consejera no debe obedecerlas órdenes emitidas desde esta dirección", y ha pedido que pida "perdón" por una "denuncia falsa" a todos los extremeños y especialmente a Fedexcaza "por perseguirla".

También ha pedido que la Junta "cambie la dirección" del Parque Nacional de Monfragüie y que la consejera pida "el rescate de las compotencias" para que se ejerzan por parte de otra consejería, porque "no sólo se va a aliviar (Olga García) en lo personal sino porque fundamentalmente va a ser un beneficio para todos los extremeños", ha sentenciado Laureano León.

PREGUNTA DE CIUDADANOS

Por otra parte, en respuesta a una pregunta de Ciudadanos sobre el archivo por parte de Fiscalía de un denuncia de la Junta de Extremadura por un vídeo de un ciervo enjaulado, Olga García ha afirmado que la Administración regional "respeta la decisión de la Fiscalía pero no comparte los planteamientos que se reflejan en dicho archivo ni por supuesto las interpretaciones simplistas y sesgadas" que algunos partidos "han hecho del mismo".

Así, tras recalcar que "mentir y difamar no puede salir gratis", la consejera ha subrayado que el archivo de la denuncia "no habla de la gestión del parque", al tiempo que ha defendido que en la gestión de dicho parque "no hay nada que ocultar".

Al mismo tiempo, tras afirmar que "si la Fiscalía entiende que no hay base para ir a la fase penal pues así será", aunque ha añadido que la Junta va a continuar "con la vía administrativa" porque entiende que "se han cometido infracciones que atentan contra el parque y contra los profesionales que lo gestionan".

En esta línea, ha defendido que la gestión de Monfragüe "es profesional, basada en criterios científicos y siempre ajustada a la legalidad", y ha añadido que "así siempre va a seguir siendo, le pese a quien le pese".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga ha considerado que la Junta de Extremadura quiso "echar balones fuera" sobre el uso de las jaulas trampa "negando su existencia", y "tratando de matar al mensajero" de un vídeo con un "ciervo desnutrido dentro del límite del Parque Nacional".

Baselga, al mismo tiempo, ha afirmado que el actual sistema de control de ungulados en Monfragüe con "jaulas" es "ineficaz", lo que ha llevado a unas consecuencias "graves para la conservación del parque y el control de la tuberculosis".

También ha defendido que la Junta debe "rectificar" porque las jaulas están siendo "utilizadas mal" en Monfragüe.