La Junta eleva a 2,12 millones la partida de ayudas a la natalidad y a 400.000 euros las ayudas a enfermos ELA

Registro en la Asamblea de los PGEx 2026 - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta contará con un presupuesto de 217,92 millones de euros en las cuentas autonómicas de 2026 que el Gobierno autonómico ha registrado este viernes, día 29, en la Asamblea de Extremadura.

Entre otras medidas, y con el objetivo de situar a la familia en "el centro" de las políticas, dentro de dicho departamento autonómico se concederán 2,12 millones de euros en ayudas a la natalidad, lo que supone 1 millón de euros más que en el ejercicio anterior.

Además, se duplicará la partida para las ayudas a enfermos de ELA en la comunidad, al pasar de 200.000 a 400.000 euros en las cuentas regionales.

Todo ello dentro de la pretensión del Ejecutivo autonómico de garantizar la prestación de los servicios sociales en Extremadura, según ha subrayado en rueda de prensa este viernes en la Asamblea tras el registro de los presupuestos la consejera de Hacienda, Elena Manzano.

"Situamos a las familias en el centro de nuestras políticas. Queremos que todos podamos tener más hijos en nuestra región, que crezcan más niños en Extremadura y que esos niños tengan oportunidades y puedan quedarse", ha sentenciado Manzano, quien en este marco ha destacado los "buenos" resultados que las ayudas a la natalidad están ostentando desde que gobierna María Guardiola.

En la misma línea, ha subrayado el compromiso de seguir atendiendo y cuidando de "aquellos que más lo necesitan", por ejemplo los pacientes de ELA.

De otro lado, la Administración regional continuará prestando "especial atención" de manera transversal a los más jóvenes, y en concreto la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia destinará 520.000 euros al impulso de la participación de los jóvenes en la vida social y comunitaria.

Asimismo, los presupuestos regionales para 2026 recogen 230.000 euros para campamentos y campos de verano del Instituto de la Juventud de Extremadura; además de 120.000 euros para voluntariado juvenil.