La Junta espera tener aprobados a final de julio los PGEx 2026 que incluirán bajada en los dos primeros tramos del IRPF

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, en declaraciones a los medios antes de comparecer en comisión en la Asamblea para informar sobre líneas de actuación de su departamento - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura espera tener aprobados a finales del próximo mes de julio los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026, que presentará esta misma semana, y que incluirán entre otras medidas bajadas del 0,25 por ciento en cada uno de los dos primeros tramos del IRPF con un impacto de más de 8 millones de euros.

De este modo, el primer tramo del IRPF en la región se situará en el 7,75 y el segundo en el 9,75 y la comunidad se mantendrá "en los tramos más bajos del todo el país", con una fiscalidad que es "la más justa, la más igualitaria y la que atiende al principio de capacidad económica".

La bajada en esos dos primeros tramos del IRPF se realizará, además, sin aplicar subida en el resto de tramos, lo que llevará a que el impuesto es "progresivo" y a que del descenso en el gravamen se van a beneficiar "todos" los ciudadanos.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios este miércoles en Mérida antes de comparecer en comisión en la Asamblea para informar sobre líneas de actuación de su departamento la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, quien ha recordado que la aprobación del Presupuesto para 2026 formaba parte del acuerdo de gobernabilidad alcanzado con Vox en la región, y que no ha habido "ningún problema" con la formación de Abascal para su elaboración.

Junto a estos presupuestos, que serán presentados esta semana, tal y como ya adelantó la presidenta de la Junta, María Guardiola, el Gobierno regional trataba ya además en las cuentas autonómicas para 2027, bajo el planteamiento de que éstas permiten "seguir impulsando Extremadura" y son "el único instrumento que permite acometer las políticas públicas que necesitan los ciudadanos de la región".

Así, ha recordado que los PGEx 2026, como ya avanzó también Guardiola, estarán dotados con más de 8.800 millones de euros, con 500 millones más para "mejorar" la Sanidad y 170 millones más para Educación. "Superaremos esa cifra récord que presentamos en el presupuesto anterior y garantizaremos los servicios públicos en Extremadura", ha remarcado Manzano, quien ha defendido que "Extremadura es imparable, Extremadura sigue creciendo y tiene al mejor gobierno al frente para ello".

Además, en las cuentas regionales de 2026 se incluirán deducciones por gastos veterinarios, y para enfermos de ELA (con subida a 4.000 euros), entre otras que desgranará en la presentación de los presupuestos, que incidirán en la política de bajada fiscal introducida por el Gobierno de María Guardiola ya desde la pasada legislatura para acabar entonces con el "infierno fiscal" en el que los ejecutivos del PSOE habían sumido a la comunidad.

VIGENCIA DEL NUEVO PRESUPUESTO

De otro lado, sobre la vigencia del nuevo presupuesto, Elena Manzano ha señalado que, a diferencia de lo que viene afirmando la oposición, "se va a ejecutar", de tal modo que la orden de cierre "se va a dilatar lo máximo posible" y que se va a poder "seguir ejecutándolo y pagándolo hasta el final".

"Me sorprende que después de tantos años de gobierno socialista que ha lastrado el crecimiento económico de nuestra región, no sepan cómo funcionan los ciclos presupuestarios", ha reconocido.

"Yo entiendo que ellos (el PSOE) tengan dudas en cuanto a la ejecución por los servicios y por los equipos que ellos mismos han conformado, pero yo no tengo ninguna duda de que este presupuesto se va a ejecutar, de que la orden de cierre se va a dilatar lo máximo posible y que vamos a poder seguir ejecutándolo y pagándolo hasta el final", ha espetado.

LAS POLÍTICAS DE GUARDIOLA "FUNCIONAN"

Así, en cuanto a las líneas de su departamento para la legislatura, ha mostrado el "convencimiento" de que las políticas del Gobierno de María Guardiola "funcionan" y "han dado los mejores resultados en Extremadura", de tal modo que desde el año 2023 está devolviendo a los ciudadanos extremeños "aquello que con tanto esfuerzo le cuesta ganar cada día".

Así, ha remarcado que la Junta seguirá "avanzando" en materia tributaria para devolver a las familias "esa renta que con tanto esfuerzo ganan cada día". "Seguiremos haciendo justicia tributaria", ha remarcado.

En este punto, Manzano ha recordado que con las bajadas fiscales introducidas hasta ahora el Gobierno de Guardiola ha devuelto 120 millones de euros a los ciudadanos de la región. "100 millones aproximadamente aquellos que tienen rentas menores a 28.000 euros. Son contribuyentes que ganarán en torno a 2.000 euros o menos al mes", ha añadido.

Al respecto, ha insistido en que la política fiscal del Ejecutivo autonómico "funciona", unido a que se está recaudando "mucho más". "Tenemos una recaudación que desde el año 2023 supera los 366 millones de euros", ha resaltado.

EMPLEO PÚBLICO

Por otra parte, en materia de empleo público, Manzano ha subrayado que seguirán desde el Ejecutivo regional "cuidando" al "principal activo" que tiene la comunidad, los empleados públicos.

Esto ya se ha "demostrado", recuerda, con un proceso de estabilización del que se han beneficiado 9.186 personas en Extremadura, entre Administración General, el SES y el personal docente no universitario; y también con el pago de "todas y cada una de las subidas salariales", cifradas en 400 millones de euros a los empleados públicos extremeños.

También ha destacado que la Junta ha actualizado ya normas como el decreto de indemnizaciones tras 18 años sin actualizarse; así como que ha convocado 1.644 plazas de las que ya se están examinando los candidatos para "reforzar" el sistema público, incide.

HOMOLOGACIÓN SALARIAL

De igual modo, sobre la homologación salarial en los distintos niveles de la Administración regional que vienen reclamando los sindicatos, la consejera se ha mostrado dispuesta a seguir dando "por supuesto pasos en todos los ámbitos de negociación", teniendo en cuenta en todo caso la "realidad" de la comunidad y las "limitaciones presupuestarias".

"Predisposición del Gobierno con las limitaciones presupuestarias que es evidente que tenemos y que conocen bien los agentes sociales", ha dicho Manzano, quien ha subrayado el "esfuerzo máximo" del Gobierno de María Guardiola para que los empleados públicos "recuperen la capacidad económica que habían perdido" con anteriores ejecutivos del PSOE.

"En una región como la nuestra, con un presupuesto muy limitado, con un margen de actuación muy limitado, esfuerzo máximo de nuestro gobierno para que los empleados públicos recuperen la capacidad económica que habían perdido", ha ahondado Manzano, quien ha indicado que "lo que hay que hacer es sentarse a hablar, negociar".

También, en cuanto a los empleados públicos de Administración General que se sienten los 'hermanos pobres' por no haber recibido subida salarial, Elena Manzano ha dicho que "para nada lo son". "De verdad que velamos por las mejoras económicas que podamos acometer y por otro tipo de medidas que están pensadas siempre para esos empleados públicos que trabajan cada día en Administración General", ha indicado.

DIÁLOGO SOCIAL

Finalmente, la consejera también ha incidido en que el Gobierno de María Guardiola seguirá impulsando el diálogo social.

"Nosotros sí creemos que es esencial ir de la mano de los agentes sociales, de los sindicatos, de los representantes patronales para hacer efectivo esas mejoras en las condiciones profesionales de los empleados públicos y de los trabajadores de nuestra región", ha ahondado.

"Seguiremos impulsando ese contacto directo que tenemos desde un primer momento con los agentes sociales porque todo ello redunda en el crecimiento de nuestra tierra", ha espetado.