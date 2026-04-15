La Junta de Extremadura amplía hasta el 15 de mayo el plazo de presentación de la solicitud única de la PAC

Archivo - Agricultura - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha ampliado hasta el próximo 15 de mayo el plazo de presentación de la solicitud única de la PAC para la campaña 2026/2027, según la resolución publicada este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

La medida afecta a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, a la ayuda redistributiva complementaria, a la ayuda complementaria para jóvenes agricultores y agricultoras, y a los eco-regímenes, detalla el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Asimismo, a los pagos directos asociados a agricultores y ganaderos, a las ayudas vinculadas al Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2022, a las ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas y al pago de determinadas intervenciones recogidas en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

La ampliación del plazo responde a las abundantes lluvias registradas desde finales de 2025 y comienzos de este año, que han dificultado el estado de las superficies de regadío para el laboreo y la siembra, así como el ritmo de presentación de solicitudes por parte de las entidades colaboradoras.

Del mismo modo, la Junta de Extremadura ha solicitado al Ministerio de Agricultura (MAPA) que amplíe dicho plazo hasta el 31 de mayo ya que el Ejecutivo autonómico sólo tiene competencia para ampliar hasta el 15 de mayo, de esa fecha en adelante es competencia ministerial.

Con esta decisión, se facilitará una tramitación más adecuada de las solicitudes y se garantizará una mejor gestión administrativa y financiera de la campaña.