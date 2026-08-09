La Junta de Extremadura aumenta a 7 millones las subvenciones para programas de formación dirigido a ocupados

Archivo - Imagen de un curso de formación - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha resuelto la convocatoria de subvenciones para programas de formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, dotada con siete millones de euros, tres millones más que en la convocatoria anterior.

La resolución permitirá desarrollar 110 programas, integrados por 441 acciones formativas, con 11.275 participaciones previstas. La formación será impartida por 59 entidades durante 57.240 horas.

La convocatoria supone también un incremento de la oferta formativa, que pasa de 6.071 a 11.275 plazas, con 5.204 plazas más y un aumento cercano al 86 % respecto a la convocatoria anterior, según ha resaltado el gobierno autonómico en un comunicado.

FORMACIÓN VINCULADA A LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS

El objetivo de esta convocatoria es actualizar las competencias profesionales de los trabajadores, responder a los cambios tecnológicos y productivos y atender las necesidades de cualificación de los sectores estratégicos de Extremadura, ha agregado la Junta.

La convocatoria está financiada con fondos transferidos por el Estado y contempla formación vinculada a diez sectores estratégicos: Transporte; Tecnologías de la Información y la Comunicación; Hostelería y Turismo; Comercio y Logística; Construcción; Medio Ambiente; Industria Siderometalúrgica; Sanidad y Dependencia; Imagen Personal y Agricultura.

Además, incluye una programación transversal dirigida a reforzar competencias aplicables a distintas actividades económicas, entre ellas la digitalización, la gestión administrativa, los idiomas, el emprendimiento y la prevención.

CASI CUATRO MILLONES PARA FORMACIÓN TRANSVERSAL

Los programas transversales concentran 3,86 millones de euros, más del 55% del presupuesto total. Esta programación permitirá desarrollar 216 acciones formativas y contempla 6.763 plazas.

Sanidad y Dependencia es el sector específico con mayor inversión. En este ámbito se desarrollarán 24 programas y 90 acciones formativas, con 1.137 plazas previstas y una financiación superior a 780.000 euros.

PRIMERA CONVOCATORIA CON EL NUEVO MARCO REGULADOR

La resolución es la primera que se desarrolla al amparo del Decreto 184/2025, de 16 de diciembre, que establece un nuevo marco para la programación, gestión, control y financiación de la oferta formativa dirigida a personas trabajadoras ocupadas.

Este marco amplía de ocho a diez los sectores productivos incluidos en la programación y modifica las condiciones de ejecución de los programas. Entre ellas, establece el incremento del primer pago anticipado del 50% al 60%, con el objetivo de facilitar el desarrollo de los programas por parte de las entidades beneficiarias.