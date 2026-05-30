La Junta impulsa una nueva colaboración con la ilustradora extremeña Alicia Aradilla

Imagen de la ilustradora Alicia Aradilla en el Castillo de Alburquerque. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura ha puesto en marcha una nueva colaboración con la ilustradora extremeña Alicia Aradilla para promocionar la región a través de sus creaciones artísticas y contenidos digitales.

Entre el 22 y el 26 de mayo, Aradilla ha recorrido diversos destinos representativos de Extremadura vinculados a la cultura y la naturaleza. El astroturismo y la gastronomía también han estado presentes durante su estancia, según informa la Junta en un comunicado.

El itinerario ha incluido visitas a la Ermita de la Virgen del Ara, en Fuente del Arco; la ciudad romana de Regina, en Casas de Reina; Llerena, y Fregenal de la Sierra, donde ha participado en una actividad en el complejo astronómico turístico Entre Encinas y Estrellas. También se ha desplazado a Mérida para conocer los escenarios recreacionistas de la Fiesta de Interés Turístico Emerita Lvdica.

El recorrido ha continuado por el dolmen de Lácara y la localidad de Alburquerque, donde ha realizado una experiencia de enoturismo en la Bodega Encina Blanca con visita y cata de vinos. También ha realizado una degustación y cata comentada de productos locales procedentes de la fábrica de jamones y embutidos ibéricos El Risco Extremeño y la quesería Doña Leonor.

Posteriormente, viajará a Garrovillas de Alconétar y Pedroso de Acím con parada en el convento El Palancar, que acompañará con una experiencia gastronómica en el restaurante del mismo nombre.

Asimismo, está prevista una actividad de la Ruta del Queso en el Parque Nacional de Monfragüe, que combinará la observación de aves con una cata de quesos del entorno. Antes de finalizar su estancia, realizará una última parada en el templo romano de Los Mármoles, en Bohonal de Ibor.

Alicia Aradilla, natural de Fregenal de la Sierra, está especializada en la promoción de destinos mediante la creación de contenidos exclusivos que comparte en sus redes sociales. Su perfil de Instagram supera actualmente los 456.000 seguidores.

Con esta nueva actuación, la Dirección General de Turismo da continuidad a las colaboraciones desarrolladas con la ilustradora en 2024 y 2025, ampliando el catálogo de destinos y recursos turísticos ilustrados para reforzar la promoción de Extremadura.