La Junta invierte 146 millones en las localidades extremeñas mediante los programas de colaboración económica municipal

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, preside la reunión del Consejo de Política Local de Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta, Abel Bautista, ha presidido este jueves la reunión del Consejo de Política Local de Extremadura (Cople), que ha aprobado dos nuevos Programas de Colaboración Económica Municipal (PCEM).

En total, la Junta de Extremadura ha sacado adelante este año 14 de estos programas con una inversión total de 146 millones de euros que permiten a los ayuntamientos acometer proyectos con el objetivo de mejorar la vida diaria de los ciudadanos.

La mejora de servicios básicos como guarderías o ludotecas, el impulso de iniciativas que atraen turistas y el apoyo a las familias y a los proyectos de empresas y emprendedores son algunas de las iniciativas financiadas gracias a los PCEM, que han visto incrementada su cuantía en 42 millones de euros desde el año 2023 y han pasado de siete programas en 2022 a 14 en 2026.

La mayor parte de los proyectos abordan mejoras en servicios sociales, desarrollo local y empleo. Al mercado laboral están dedicados precisamente los dos PCEM aprobados este jueves, con una inversión de 8 millones de euros -uno de 1,2 millones y otro de 6,9- que se suman a otros 52 millones de euros ya aprobados y dedicados a fomentar el empleo, que permitirán contratar a jóvenes recién titulados y desarrollar actividades formativas, apunta en nota de prensa la Junta.

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