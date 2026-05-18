La Junta presentará de forma "inminente" las cuentas extremeñas para 2026 y trabaja para tener las de 2027 en octubre

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ofrece una rueda de prensa - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha informado de que la Junta presentará los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) de 2026 "de manera inminente" y trabaja para tener las cuentas de 2027 el próximo mes de octubre.

"De manera inminente, dentro de muy poco, podrán conocer ese proyecto de presupuesto, nosotros nos comprometimos a ello y, por supuesto, que va a ser una realidad dentro de muy poco en nuestra región y vamos a contar con muchos millones para seguir haciendo crecer Extremadura", ha expuesto a preguntas de los medios.

Al mismo tiempo ha incidido en que la comunidad tendrá "dentro de muy poco" también las cuentas para 2027. "Mientras que en el Gobierno están tres años sin presentar presupuestos, nosotros ya tenemos este prácticamente trabajado y cerrado y en octubre estamos presentando el presupuesto del año 2027", ha asegurado.

De esta forma, Manzano ha asegurado que el actual gobierno de la Junta de Extremadura ha venido "a trabajar" y a "darlo todo" por la región, algo que pasa por aprobar los presupuestos correspondientes. "Este año, dos presupuestos", ha incidido.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social ha realizado estas declaraciones este lunes en Mérida en la presentación de las actividades que se van a llevar a cabo durante la Semana de la Administración Abierta.

Asimismo, y sobre las críticas del PSOE por el escaso tiempo que tendrá el Ejecutivo extremeño para ejecutar las cuentas de 2026, Manzano ha dicho que entiende que, con "su experiencia", los socialistas duden si ellos fueran "los que lo tienen que gestionar".

"Desde la nuestra, por supuesto que no hay ninguna duda. Nosotros contamos con los mejores equipos en todas las consejerías para llevar a cabo la ejecución de este presupuesto. Lo que no vamos a hacer es mantener la situación actual. Les recuerdo la cifra, 577 millones de euros menos con la prórroga presupuestaria", ha señalado.

Para Manzano, esta situación es "muy difícil" e "impide" que puedan desarrollarse como la Junta quiere todos los proyectos, por lo que ha pedido al PSOE que no se preocupe porque la Junta es un gobierno que "gestiona", "ejecuta" y que "lo va a dar todo" para que las políticas comprometidas salgan este y en los próximos años.

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