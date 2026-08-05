La Junta refuerza la seguridad en el centro de menores no acompañados de Caminomorisco tras un nuevo altercado

Archivo - El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha vuelto a reforzar con un nuevo vigilante la seguridad del centro de menores de Caminomorisco (Cáceres), donde son atendidos migrantes no acompañados, después de que la madrugada de este pasado 31 de julio se produjera un nuevo altercado que requirió la presencia de dos patrullas de la Guardia Civil, y se saldara con una trabajadora atendida por un cuadro de ansiedad, que asimismo ha denunciado los hechos.

Este nuevo incidente se produce después de que el pasado 23 de julio se produjera otro episodio con altercados y peleas entre los usuarios y amenazas al personal del centro, que derivaron en la interposición de una denuncia ante la Policía Nacional por parte de la propia Administración autonómica, titular del centro.

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, acompañado por el director general de Servicios Sociales y Familia, Eliseo Fernández, ha dado cuenta de este nuevo altercado y de la decisión de reforzar la seguridad en el centro, medida que ya se había adoptado tras los hechos del día 23, cuando se pasó de uno a dos vigilantes, de modo que a partir de ahora, y de forma permanente, habrá tres empleados en estas labores.

Asimismo, tal y como ha señalado Fernández, ha dirigido una solicitud formal por carta al responsable de la Guardia Civil en la provincia de Cáceres para que "refuerce en la medida de lo posible la vigilancia" en el centro y en sus alrededores como "medida disuasoria" para evitar "posibles altercados futuros que se están produciendo de manera habitual".

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