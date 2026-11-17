Reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha mostrado el "máximo respeto" del Ejecutivo regional al informe del Tribunal de Cuentas sobre contratos del AVE extremeño, además de reclamar que se produzca un "análisis minucioso" de a dónde va el dinero de los ciudadanos.

"Es lo que creo que nos merecemos todos los ciudadanos, que haya un análisis exhaustivo de dónde va ese dinero que, con tanto esfuerzo, nos cuesta ganar. Que haya un análisis minucioso de a dónde se destinan los recursos públicos y que se exijan responsabilidades en todos los ámbitos, en los ámbitos políticos y en los ámbitos penales", ha destacado.

Así se ha pronunciado Manzano a preguntas de los medios por el informe del Tribunal de Cuentas sobre varios contratos del AVE, en concreto cinco en Extremadura.

Elena Manzano ha señalado que "lo que está en juego", cuando no se acometen determinadas reformas o no se mantienen ciertas infraestructuras, es lo que ha sufrido España recientemente con dos "accidentes ferroviarios terribles que han lastrado la vida de muchas personas y de sus familias".

"Examen minucioso de cada céntimo de a dónde se destina y exigencia de responsabilidades. Esa es la opinión de la Junta de Extremadura", ha sentenciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.