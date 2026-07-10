La Junta tacha de "irresponsables" las declaraciones de Agricultura sobre los regadíos de montaña en Cáceres

MÉRIDA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha tachado de "irresponsables" las declaraciones del Ministerio de Agricultura y la Diputación de Cáceres sobre los regadíos de montaña en el norte de la provincia de Cáceres al entender que "anteponen intereses políticos a la seguridad de los ciudadanos".

Así, el Ejecutivo extremeño ha replicado en nota de prensa a la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, que aún no se ha autorizado el proyecto actual de regadío de Valle del Jerte porque los informes técnicos de Protección Civil alertan de "riesgo para la vida de las personas ante posibles roturas de la infraestructura".

Asimismo, ha recordado la Junta que ha pedido a las comunidades de regantes del Valle del Jerte en diversas reuniones que presenten alternativas al proyecto de modernización de regadíos de esta comarca ya que, tal y como está planteado en la actualidad, podría "poner en riesgo la vida de las personas que se encontrasen en las gargantas si se produjera una rotura o un mal funcionamiento de las infraestructuras".

Así lo indican las resoluciones técnicas que ha emitido la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil que avisan de que "el proyecto presenta una vulnerabilidad significativa, con clasificación de muy alta, frente a riesgos derivados de una posible rotura o mal funcionamiento de la infraestructura".

"Esta clasificación se fundamenta en que presenta un riesgo alto por la existencia de elementos vulnerables, por la afección a las zonas de baño de las gargantas, con alta probabilidad de presencia de personas en temporada estival", rezan los citados informes.

Es decir, apunta la Junta, esta infraestructura podría "poner en peligro la vida" de las personas que estuvieran bañándose en las gargantas de la zona de Valle del Jerte en el caso de que se produjera una rotura o cualquier problema similar en la infraestructura de riego.

Por todo ello, la Junta de Extremadura ha actuado "con responsabilidad y sensatez" y ha pedido a las comunidades de regantes que planteen alternativas para evitar que el agua pudiera llegar a las gargantas. "Hasta entonces, no se podría emitir la DIA favorable ni financiar el proyecto porque es prioritario anteponer la seguridad de la vida de las personas", ha aseverado.

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