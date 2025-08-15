Levantado el confinamiento de Villagarcía de la Torre por el incendio en Pallares

Reunión del Cecopi en el puesto de mando avanzado del 112 - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha anunciado la decisión de levantar el confinamiento de los vecinos de Villagarcía de la Torre (Badajoz) por cuenta del incendio forestal de Pallares, que ha arrasado 5.000 hectáreas.

A su vez, los vecinos evacuados de la urbanización de Los Molinos, a causa de ese mismo fuego, ya pueden regresar a sus casas, según ha agregado Bautista en declaraciones a los medios este viernes, tras una nueva reunión del Cecopi celebrada esta mañana.

"La situación de Llerena se correspondería con una Situación Operativa 0 del Plan de Protección Civil ante Incendios Forestales, si no fuera porque estamos en una simultaneidad de incendios en la región", ha precisado el consejero.

El origen de este fuego, según ha podido confirmar Europa Press con fuentes de la Guardia Civil, reside en un camión cargado de alpaca que salió ardiendo, tras haberse detenido el vehículo en el arcén por el reventón de una rueda.

La preocupación por este incendio de pasto, principalmente, tenía que ver, según ha explicado Bautista, con "la rapidez de las llamas que se dirigían a Villagarcía de la Torre".

Ello provocó que a las 23,30 horas de este pasado jueves se adoptara la decisión de confinar en sus viviendas a los vecinos de ese municipio pacense, así como de evacuar la urbanización de Los Molinos.

En última instancia, el consejero ha agradecido y destacado la labor de todos los intervinientes en las labores de extinción del incendio, así como a los agricultores y ganaderos que, en condiciones de seguridad, han ayudado a los bomberos a establecer, con su propia maquinaria, líneas que ayudaron a establecer ventanas de oportunidad para poder combatir el fuego.