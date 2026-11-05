Localizan a seis hijos de entre 1 y 11 años de la mujer detenida en Montijo por su presunta venta

Archivo - Un agente de la Policía Nacional y uno de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÉRIDA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil por la presunta venta de menores de edad, con registros en Linares (Jaén), Montijo y Badajoz, y en la que se ha detenido a seis personas, ha permitido la localización de seis menores de edad, de entre 1 y 11 años de edad, hijos de la principal investigada.

En concreto, dos de las menores, de uno y tres años de edad, respectivamente, se encuentran bajo la tutela de las autoridades administrativas portuguesas. Otros dos, bajo la tutela de la Junta de Extremadura y los dos últimos se encentran con familiares y con personas de su entorno.

La denominada Operación Luna se ha saldado por el momento con la detención de tres hombres y tres mujeres, como presuntos responsables de los delitos de tráfico de menores, grupo criminal organizado, abandono de menores, simulación de delito, delito contra la seguridad vial y tenencia ilícita de armas, localizados todos ellos en las citadas localidades jiennense y pacenses.

Del hecho se tuvo conocimiento en el mes de abril, a través de una información recibida de la Policía Judiciaria de Portugal, en la unidad UFAM de la brigada provincial de policía judicial de la Comisaría Provincial de Badajoz, donde solicitaban datos de la madre y padre de una menor de 1 año de edad que podría haber sido vendida en Portugal.

Los investigadores llevaron a cabo numerosas gestiones para tratar de localizar a los progenitores de esta menor, hallando a la madre de la misma. Además supieron que tenía otros cuatro hijos, también menores de edad, que vivirían en las localidades de Linares y Badajoz con otros familiares, conocidos y en centros de menores de Badajoz, tutelada por la Junta de Extremadura, igualmente una sexta hija tutelada por las autoridades administrativas portuguesas, presuntamente habría sido vendida.

Durante el desarrollo de las investigaciones, los agentes pudieron localizar indicios suficientes para suponer la presunta venta de los menores localizados en Portugal, en Badajoz y en Linares, motivo por el que solicitaron la entrada y registro en las dos localidades pacenses con la intención de recuperar toda la documentación posible, detener a las personas presuntamente implicadas y localizar a los menores para poder comprobar su situación.

Una vez autorizados los registros por la Autoridad Judicial competente, se establecieron dos dispositivos simultáneos en las dos localidades pacenses, donde se llevó a cabo, en primer lugar la detención de los presuntamente implicados, para posteriormente realizar las inspecciones donde se intervino numerosa documentación, española y portuguesa, teléfonos móviles, una escopeta de caza sustraída en Almendralejo, otra escopeta con la numeración borrada, un machete de grandes dimensiones y numerosa munición de diferentes calibres.

En Badajoz se detuvo a tres de los implicados, dos mujeres y un hombre; en Montijo a la principal investigada con su actual pareja; y en linares a un hombre, con quien reside uno de los menores, detalla la Policía en una nota de prensa.

El operativo ha sido dirigido por la Unidad especializada de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Badajoz, con la colaboración de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial Sección de delitos contra las personas y la USECIC de la Guardia Civil de Badajoz, Brigada Provincial de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de Badajoz, UPR y Guías Caninos y unidades de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Mérida.

Los detenidos, tres hombres y tres mujeres, de entre 31 y 59 años de edad, contando todos con antecedentes policiales anteriores, serán puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La principal investigada ya fue detenida por la Guardia Civil de Badajoz por hechos relacionados y judicializados en la localidad de Montijo (Badajoz).