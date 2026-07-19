Lucía, Carmen, Manuel y Hugo, los nombres más frecuentes entre los recién nacidos en Extremadura durante 2025

Archivo - Imagen de un bebé - AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS (CARLOS IGLESIAS)

MÉRIDA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Lucía y Carmen, para niñas, y Manuel y Hugo, para niños, fueron los nombres más frecuentes para los recién nacidos de madres residentes en Extremadura durante 2025, según los datos publicados esta semana por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX).

El de Lucía fue el más frecuente entre las niñas, con 28,4 por cada 1.000 recién nacidas; y el de Manuel, con 33,7 por cada 1.000 nacidos.

En el caso de las niñas, a Lucía le seguían Carmen (25,2 por cada 1.000); Sofía (24,8 por cada 1.000); María (23,9 por cada 1.000); Martina (19,7 por cada 1.000); Olivia, (19,0 por cada 1.000); Jimena (18,4 por cada 1.000); Paula (17,7 por cada 1.000), Alma (17,4 por cada 1.000); Julia (17,4 por cada 1.000); y Triana (16,1 por cada 1.000).

Entre los varones, además de Manuel, destacan los nombres de Hugo (25,9 por cada 1.000); Martín (25,3); Alejandro (25,0); Mateo (23,4), Álvaro (20,9); Daniel (20,9); Pablo (20,3); Carlos (19,0); Gonzalo (19,0); y Leo (19,0).

El IEEX también da datos sobre el número de nacimientos de madres residentes en Extremadura: en 2025, nacieron 6.303 niños, 200 menos que en 2024, registrando una tasa bruta de natalidad por cada 1.000 habitantes de 5,98.

Los meses de mayores nacimientos fueron octubre (552), noviembre (551), agosto (549) y enero (545), siendo septiembre y febrero los meses que menos nacimientos registraron (499 y 477 nacimientos respectivamente).

Además, durante 2025, nacieron más niños (3.204) que niñas (3.099 y el 10,7% de los nacidos tenían madre de nacionalidad extranjera (procediendo el 22% de Rumanía y el 20,2% de Marruecos). En cuanto a la edad de la madre, en 2025 el 72,6% de las mujeres que fueron madres tenían más de 29 años.

Por tipo de parto, el 98,5% (6.136) fue simples y el resto, 92, múltiples. En los partos sencillos, el 41,4% de los nacidos pesaron entre 3 kg y 3,49 kg mientras que en los partos múltiples, únicamente el 6,5% de los nacidos se encontraban en este intervalo de peso.