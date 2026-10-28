Manzano rechaza la enmienda a la totalidad socialista por contener "absolutas barbaridades" y "dogmas de fe"

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, interviene en el pleno que aborda las enmiendas a la totalidad de los PGEx para 2027 - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a los presupuestos autonómicos para 2027 por contener "absolutas barbaridades" y "dogmas de fe".

"La mitad es un copia y pega y el resto absolutas barbaridades, dogmas de fe, adoración absoluta y ancestral hacia un líder que lo único que ha demostrado es que solamente se prioriza a sí mismo", ha dicho en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Manzano ha realizado estas declaraciones este miércoles en su turno de réplica a la presentación de la enmienda a la totalidad a las cuentas del próximo ejercicio 2027 defendida por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña.

La consejera, que ha comenzado su intervención con un recuerdo para los heridos y las familias de los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ha dicho que, aunque está encantada de debatir con Gil Rosiña, le hubiera "encantado" hacerlo con el líder del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina.

"De verdad, me habría encantado poder preguntarle al señor Sánchez Cotrina si realmente ha leído la enmienda, si comparte lo que dice esta enmienda, si realmente defiende lo que dice esta enmienda, porque si es así, tenemos un serio problema en Extremadura", ha dicho.

Así, ha dicho que si Sánchez Cotrina ha leído esta enmienda representa al "peor Partido Socialista de la historia" de la región al posicionarse al lado de un Gobierno que ha intentado "aniquilar" los servicios públicos en Extremadura y que ha dicho a la cara que "tenemos que tener un plato vacío" al recibir "cero euros de 21.000 millones del sistema de financiación autonómica".

"Se posicionan al lado de un presidente que dinamita todo lo que toca y que ha intentado atentar de manera directa contra el futuro de nuestra comunidad autónoma. Cero euros es la nada, la nada más absoluta", ha hecho hincapié, momento en el que ha criticado que lo primero que hagan los socialistas en su enmienda sea dar las gracias a la "buena gestión económica y social" del Gobierno central, lo que que tachado de "dogma absoluto de fe".

También ha criticado que los socialistas utilicen el calificativo de "vago" para la Junta de Extremadura cuando la enmienda a la totalidad es un "copia y pega" de la presentada en el presupuesto del año 2026.

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