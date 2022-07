María Guardiola entregará a Vara en septiembre un documento de trabajo para combatir la "inercia" de sus políticas

MÉRIDA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, entregará en el mes de septiembre al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, un documento de trabajo para combatir la "inercia" en las políticas y medidas desarrolladas por éste y que lo que hacen, ha dicho, es "sepultarnos como comunidad".

Este documento saldrá de la campaña puesta en marcha por los 'populares' y denominada 'Extremadura habla' y con la que se pretende obtener una información directa de qué es lo que quieren y necesitan los ciudadanos ante una región que en estos momentos está "callada".

Guardiola ha realizado estas declaraciones tras mantener un encuentro en la sede de la Presidencia de la Junta con Fernández Vara tras haber sido elegida presidenta de los 'populares' extremeños hace apenas unas semanas.

Ésta, en rueda de prensa, ha calificado el encuentro como "cordial" pero ha remarcado que no está solo para "buenos gestos" y ha considerado que "urge una solución inmediata a los problemas" de empresas y familias extremeñas.

Entre ellos ha incluido una inflación "nunca antes vista", que la región tiene el nivel de renta más bajo de toda España, la pérdida de población y el estado de la sanidad y educación, que están "amenazadas de muerte" y con "recortes".

También se ha referido a las infraestructuras en la región, que mantienen a los extremeños "absolutamente desconectados" y no permite a la región ser competitiva con respecto a otras regiones, a lo que ha unido ser el "hazmerreír" en las últimas semanas con el "tren de la vergüenza".

Ante esto, ha abogado por hacer cambios y tomar medidas, aunque, como ha dicho, percibe que Vara "no quiere o no se atreve a tomar para no cuestionar a su partido".

La presidenta del PP extremeño también ha informado de que durante la reunión se han abordado proyectos importantes de futuro para la región que podrían llegar en otoño, según le ha confirmado el propio Vara, y respecto a los cuales espera que "no sean maquetas" y se hagan realidad, para lo que va a encontrar su "mano tendida".

Preguntada por los medios sobre esos proyectos, ha apuntado que, por "lealtad a la institución", no puede abundar en los mismos, aunque sí ha ofrecido al presidente su "absoluta disposición y apoyo" a todas aquellas iniciativas que sean buenas para la región.

PERCIBE A UN VARA "AGOTADO"

Guardiola ha indicado que ha percibido a un presidente de la Junta "agotado" y siente que "ha agotado ya la legislatura" y se le ha "parado el reloj con la hora de la legislatura de 2007", ya que pone en marcha las "mismas políticas económicas y sociales de entonces".

Así, le ha transmitido que es importante empezar a "escuchar", ya que cuando los gobiernos llevan mucho tiempo en el poder se "acaba perdiendo la perspectiva" y el contacto con la gente.

La presidenta del PP de Extremadura ha defendido que esta reunión era "importantísima" para ella y que quería que uno de los primeros encuentros que mantuviera tras ser elegida líder de los 'populares' extremeños fuera con el presidente del Ejecutivo regional, ya que era "prioridad" contraponer modelos políticos diferentes.

También ha agradecido "de corazón" el gesto que ha tenido el presidente de la Junta de permitir que comparezca en la sala de prensa del Ejecutivo extremeño, que, en su opinión, debe ser "de todos los extremeños".

"Nos ha costado un poquito de trabajo y ha tenido que ser él el que nos ha facilitado el poder estar aquí. Yo os aseguro que esta excepción, lo que ellos han defendido como una excepción, va a ser norma cuando yo sea la presidenta de la Junta de Extremadura", ha dicho.

De igual forma, ha informado de que ha trasladado a Vara el PP que quiere representar y que es un partido "moderado", "centrado" y "alejado de las comodidades y del servilismo a unas siglas". "Yo solo vengo aquí a defender a los extremeños y quiero que tengan el respeto y la atención que merecen por parte de sus representantes públicos", ha dicho.

Además, ha apuntado que ha asumido el cargo de presidenta del PP extremeño con "mucha ilusión" y "mucha humildad" pero también con "mucha decisión" para transformar Extremadura desde "el corazón y la empatía".

Ante las "amenazas" que existen en estos momentos, Guardiola se ha referido a que las políticas socialistas están "lastrando" y "asfixiando" a las familias y si cabe en Extremadura un "poquito más", ha sostenido.

Por ello, ha asegurado que va a "pelear con muchas ganas" por el cambio, ya que, en su opinión, son necesarias políticas de atracción, de reducción fiscal, de impulso a las empresas y políticas "en libertad".

"El PP de Extremadura y el que yo represento es un fiel reflejo de la sociedad extremeña, una sociedad que es ambiciosa y es respetuosa. Una sociedad que no se cree más que nadie pero tampoco que se cree que es menos que el resto de comunidades autónomas", ha aseverado.

PACTO POR EL FERROCARRIL

A preguntas de los medios sobre la situación del tren en la región, María Guardiola ha insistido en que le parece una "vergüenza" y aunque ha visto a Vara "enfadado" ha afeado que dicha actitud "no tiene consecuencias".

"Tenían que haber dimitido ya algunas personas y eso también es responsabilidad suya exigirlo. No se nos puede tratar a los extremeños como si fuéramos tontos y decir que se ajustan los horarios de los trenes para que nosotros estemos contentos y no pensemos que llegamos tarde", ha aseverado, al tiempo que ha indicado que estos argumentos han sido trasladados a Vara.

También, y sobre el Pacto por el Ferrocarril, ha apuntado que no se ha abordado pero se mantiene en la idea de que es el "pacto del silencio" y es "desleal a los extremeños".

"Yo el pacto que quiero es que mi presidente, el presidente de la Junta de Extremadura, levante la bandera en la Plaza de España, la bandera de Extremadura, y reivindique un tren, que es lo que hizo el Partido Popular cuando gobernaba Rajoy", ha dicho.

Finalmente, y preguntada por si ha coincidido con Vara en algunos aspectos, la presidenta del PP ha indicado que han coincidido en que ambos quieren una región "próspera" y, aunque ha alabado los "buenos deseos" de Fernández Vara, ha considerado que ya ha tenido "tiempo suficiente" para demostrar que podía cambiar las cosas. "Los deseos tienen que verse reflejados en acciones, que son las que creo que a los extremeños nos falta por ver", ha indicado.