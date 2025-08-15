María Guardiola pide a Sánchez más medios para combatir los incendios activos en Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, atiende a los medios tras una reunión del Cecopi celebrada este viernes - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La líder del Ejecutivo extremeño, María Guardiola, ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más medios para combatir los incendios que se encuentran activos en la región.

Lo ha hecho este viernes, tras recibir una llamada de Sánchez en la cual el presidente del Ejecutivo central se ha interesado por la situación que atraviesa Extremadura en estos momentos, según ha informado Guardiola en un mensaje publicado en sus redes sociales y recogido por Europa Press.

"He insistido en la necesidad de contar con más medios para poder hacer frente a los ocho incendios simultáneos que tenemos ahora mismo en activo", ha explicado la presidenta extremeña.

Cabe señalar que en la reunión del Cecopi celebrada esta mediodía, Guardiola ha trasladado al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, la necesidad de contar con más medios aéreos para enfrentar los fuegos activos en la comunidad.