María Guardiola reafirma que no se da "por vencida" y espera que Vox "recapacite y pueda apoyar un Gobierno de cambio"

MÉRIDA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este martes que no se da "por vencida" para gobernar en la región extremeña, y espera que Vox "recapacite y pueda apoyar un Gobierno de cambio" en la comunidad, "que es lo que ha venido diciendo durante mucho tiempo".

En cualquier caso, Guardiola ha aseverado que Vox "no va a entrar en el gobierno" de la Junta de Extremadura. "Yo no voy a gobernar con Vox, ya lo he dicho y lo repito, y no he engañado a nadie", ha reafirmado la dirigente del PP extremeño, quien ha mostrado su oferta de "un gobierno estable, que es lo que necesita Extremadura".

Sin embargo, "Vox ha decidido que con ese 8 por ciento de votos" que consiguió en las elecciones del 28M en Extremadura, frente al 38,8 por ciento de votos del PP, "no pueda realizarse", sino que esta formación "ha decidido poner palos en las ruedas de ese cambio", ha lamentado Guardiola.

De esta forma se ha pronunciado María Guardiola este martes en una entrevista en el programa 'Hora 25', de la Cadena Ser, recogida por Europa Press, después de que la falta de acuerdo entre PP y Vox haya dado la presidencia de la Asamblea de Extremadura al PSOE.

