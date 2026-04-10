Más de 12.000 alumnos de varias CCAA y países europeos se citan en Festival de Teatro Grecolatino de Mérida

Presentación del XXVIII edición del Festival juvenil Europeo de Teatro Grecolatino. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de doce mil alumnos de Castilla y León, Andalucía, Castilla la Mancha, Madrid, Canarias y países como Italia, Finlandia, Eslovenia, Alemania y Polonia asistirán del 14 al 17 de abril en Mérida a las XXVIII edición del Festival juvenil Europeo de Teatro Grecolatino.

La cita, que organiza el IES Santa Eulalia de la capital emeritense, tendrá un año más el Teatro Romano de Mérida como epicentro cultural, donde se representarán las siete obras programadas.

El certamen se ha presentado este viernes en Mérida, en una rueda de prensa en la que han participado el secretario general de Cultura, Francisco Palomino; el director del IES Santa Eulalia, Felipe Gómez; el director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma, y un miembro de la comisión organizadora del festival, Luis Argüello.

Durante estos 28 años de festival han pasado por Mérida y por el Teatro Romano emeritense más de 300.000 estudiantes de todo el país, así como más de 12.500 profesores de Cultura Clásica, lo que ha permitido, además de reivindicar la cultura clásica, dar a conocer la ciudad de Mérida y sus recursos patrimoniales.

Durante su intervención, el secretario general de Cultura ha subrayado que este festival forma parte de la identidad cultural de la región y acogerá representaciones de alumnos de centros de Galicia, Andalucía y, por supuesto, Extremadura.

Del mismo modo, ha señalado que durante estos días Mérida será "invadida por la cultura" y por estos miles de alumnos, señala la Junta en una nota de prensa.

"Si Extremadura tiene algo es arte y es cultura y debemos proyectarlo al mundo, difundirlo y hacerlo como uno de nuestros máximos valores", ha señalado, reconociendo el "enorme valor cultural" del Teatro Romano y de la impronta y la señal que deja en estos jóvenes y más en unos días en los que en Mérida se desarrollará, además, las X Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura, MUM.

PROGRAMACIÓN

Siete obras conforman la edición de 2026 que arrancará el próximo martes, 14 de abril, a las 11,30 horas con 'Las Moiras', una versión libre de textos de Homero, que representará el 'Grupo de Teatro y Danza del IES Santa Eulalia' de Mérida. La programación continuará por la tarde con 'El Persa', de Plauto, a cargo del Grupo 'Balbo', de El Puerto de Santa María.

El miércoles por la mañana, los gallegos de 'Noite Bohemia' pondrán en escena 'Helena', de Eurípides, y por la tarde representarán 'Anfitrión', de Plauto. Mientras, el jueves, el 'Grupo Párodos' del IES Siberia Extremeña de Talarrubias, llevará a la arena del Teatro Romano 'Las suplicantes', de Eurípides, por la mañana y, por la tarde, 'Asamblea de mujeres', de Aristófanes.

El viernes, 'Clípeo', Grupo de Teatro del IES Santa Eulalia de Mérida será el encargado de poner broche final a esta edición con 'Las Avispas', de Aristófanes.

Cabe reseñar que la obra que resulte elegida como ganadora tendrá como privilegio formar parte de la programación de la 72 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida 2026.