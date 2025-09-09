Más de 12.300 personas visitaron los centros abiertos por la diputación en la Noche en Blanco de Badajoz

Visitas al Salón Noble de la Diputación de Badajoz en la Noche en Blanco. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 12.300 personas de todas las edades han visitado en la noche del pasado sábado los distintos centros abiertos por la Diputación de Badajoz con motivo de la Noche en Blanco celebrada en la capital pacense, que ha permitido remarcar la diversidad cultural por la que trabaja la institución provincial.

Vecinos y turistas descubrieron la intimidad de los conservatorios, su oferta académica y el nivel al que está ligada, así como la adecuación de sus instalaciones. Sin que la música dejara de sonar y fluir, los instrumentos también estuvieron presentes para despertar el interés de los asistentes, que incluso pudieron probarlos.

Cerca de estos centros, en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, muchos conocieron la nueva presentación con la que afronta los próximos meses, piezas inéditas y el cuadro 'Fusilamientos en la Plaza de Toros de Badajoz', que introdujo a decenas de hombres y mujeres en el dolor de los hechos vividos en la misma.

Por otro lado y como cada año la Sala Vaquero Poblador fue un "hervidero" de entradas y salidas, tanto en el Palacio Provincial como en el Hospital Centro Vivo, por la expectación de sus exposiciones. Además, en la sede de la diputación se sumaba un año más la curiosidad que despiertan el Salón Noble y el mosaico del tritón de la Villa Romana de La Cocosa junto al Patio de Columnas.

"Sin duda" la apertura de la escalera noble del antiguo hospital provincial fue la oportunidad más demandada por los visitantes, y donde no cesaron las subidas y bajadas, como también tuvieron lugar visitas familiares para disfrutar del espectáculo 'Sopla'.

"En definitiva, un balance absolutamente positivo y por el que el Área de Cultura, Deportes y Juventud muestra desea transmitir su agradecimiento a la ciudadanía", ha concluido en nota de prensa la Diputación de Badajoz.