Más de 20 grupos de 15 países actúan en el Festival Womad de Cáceres, que se volverá a celebrar sin botellón

La ganadora de cuatro Grammys Angélique Kidjo, Baloji, Rust, Ángeles Toledano, y El Gato con Jotas se suman al cartel

El festival Womad llega una primavera más a Cáceres en su trigésimo segunda edición con la actuación de unos 20 grupos procedentes de 15 países como República Democrática del Congo, Bélgica, Indonesia, Países Bajos, Francia, México, Siria, Tanzania, Portugal o Colombia, en el que destacan nombres de la escena nacional e internacional como Angélique Kidjo, Baloggi, Muerdo, Ángeles Toledano, El Gato con Jotas, Naonde y Canchalera.

Asina önde, Dowdelin, Rust, Kumbia Boruka, Sanguijuelas del Guadiana, The Zawose Queens, Ana Lua Caiano, Nusantara Beat, Ácido Pantera y Arp Frique & The Perpetual Singers, se suman a un certamen que, por segundo año consecutivo, no permitirá la celebración de botellón en las plazas donde se celebran los conciertos, como son Plaza Mayor, Santa María y San Jorge.

El festival, organizado por Womad Internacional con producción de Sonde3 y con un presupuesto cercano al medio millón de euros, refuerza su compromiso con la creación local al incluir cinco conciertos de bandas extremeñas en la Plaza de Santa María, concebidos para disfrutar de la música con sello extremeño en horario de mediodía.

Las bandas que actuarán en este escenario serán: Niño Índigo, con su mezcla de indie, folk y canción de autor; Fonar, que transita entre el post-punk, la electrónica y las raíces extremeñas; Conjunto San Antonio, referente del Tex-Mex; The Ruffos, con una propuesta soul y funk que evoca el sonido Motown; y SU, proyecto de mestizaje que fusiona ritmos africanos con sonidos contemporáneos.

La programación se ha presentado este jueves en el Gran Teatro de Cáceres con la presencia de la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga; la vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez; el concejal de Cultura, Jorge Suárez, y los responsables de la empresa organizadora Sonde3.

"Volverá a tener un papel fundamental la música y los músicos extremeños en esta edición", ha subrayado Bazaga, que ha destacado que este año "el festival será también una puerta abierta a la internacionalización de nuestro talento", que refuerza el compromiso de la Junta de Extremadura con los creadores locales.

Esther Gutiérrez ha destacado que al ciudad se convertirá un año más en la capital de la multiculturalidad y la tolerancia con este certamen que aglutina ritmos llegados de todo el mundo, mientras que el concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha recordado que Womad es el festival de la ciudad de mayor impacto en redes sociales, en publicaciones digitales y del que más información se requiere en los buscadores de Internet, lo que supone un escaparate para la ciudad.

Por su parte, Chema Fernández, director de festivales de Sonde3, ha destacado que Womad representa "una forma de entender la música sin fronteras, como un lenguaje universal que une a las personas, independientemente de su origen, su idioma o su historia".

Como viene siendo habitual, se celebrarán talleres infantiles durante tres días en el Museo de Cáceres y el Museo Pedrilla, talleres para adultos en la plaza de San Jorge, y sesiones de danza afro-brasileña, afro-peruana y Bollywood.

También se celebrarán lecturas intergeneracionales en centros de mayores, cine en colaboración con la Filmoteca de Extremadura, un mercado global de artesanía en plazas históricas y una zona de restauración con gastronomía internacional en formato sostenible. El pasacalle final recorrerá la ciudad monumental.

PROGRAMACIÓN DIARIA

El encargado de la inauguración de Womad el jueves 8 de mayo será El Gato con Jotas, con su particular visión de la música de raíz y la reinversión del folclore extremeño. También actuará la cantaora Ángeles Toledano, una de las grandes promesas del flamenco actual. Para cerrar la primera jornada, el polifacético artista de origen africano Baloji llegará a Cáceres con su inconfundible fusión de hip hop y ritmos congoleños.

El viernes 9 de mayo, el escenario Santa María recibirá a Niño Índigo, reciente ganador del premio al mejor directo en los Premios de la Música de Extremadura 2024, con su particular estilo que va desde el pop de autor al indie-folk con influencias de funk y rock. Más tarde, Fônal ofrecerá su potente fusión de electrónica industrial, post-punk y synthpop ochentero, con toques de folklore extremeño.

En el escenario Plaza Mayor la tarde arrancará con Asina Önde, la primera banda de reggae fusión de Extremadura compuesta íntegramente por mujeres, aportando una propuesta fresca y vibrante. A continuación, Muerdo, el proyecto musical del murciano Paskual Kantero, combinará poesía y compromiso social.

Uno de los momentos más esperados de la jornada del viernes llegará con la actuación de Angélique Kidjo. La icónica cantante beninesa, ganadora de múltiples premios Grammy, hará vibrar al público con su electrizante mezcla de afrobeat, jazz, funk y ritmos tradicionales de África Occidental.

Para cerrar la noche, la banda franco-mexicana Kumbia Boruka traerá su contagiosa fusión de cumbia tradicional con influencias de reggae, rock y música latina, asegurando un final de jornada festivo y bailable.

En la plaza de San Jorge sonarán los ritmos de Dowdelin con su original fusión de soul, jazz y electrónica. Por su parte, Rust, integrado por la vocalista libanesa Petra Hawi y el productor sirio-checo Hany Manja, ofrecerá una experiencia sonora única, fusionando la riqueza melódica y poética de la tradición árabe con ritmos electrónicos contemporáneos.

Para el sábado día 10 en la Plaza Mayor actuarán los placentinos Canchalera con su fusión de rap clásico de los 90 y flamenco. A continuación, será el turno de Sanguijuelas del Guadiana, un grupo extremeño que aborda temas de crítica social, reflexiones sobre la vida y la realidad cotidiana con un tono irónico y provocador, combinando rock y música folk.

Desde Tanzania, llegará The Zawose Queens con voces hipnóticas, percusión y la icónica ilimba (una especie de marimba africana). Desde los Países Bajos, Nusantara Beat rescatará la riqueza sonora de Indonesia con una fusión de rock psicodélico y ritmos tradicionales; y el broche de oro lo pondrá Arp Frique & The Perpetual Singers, una explosión de funk tropical que mezcla ritmos caribeños, disco, electrónica y afrobeat.

En San Jorge se disfrutará con los talleres de danza Bollywood impartidos por Ney Bambú y la Asociación Mudarte, y después, Ana Lua Caiano presentará su innovadora propuesta desde Portugal, para cerrar el sábado con los colombianos Ácido Pantera, que tomarán el relevo con su potente fusión de música electrónica y ritmos latinos.

Para finalizar la última jornada del domingo 11 de mayo, los talleres infantiles terminarán sus obras artísticas para participar, al ritmo del grupo de percusión Extretucada, en el ya clásico pasacalles que desembocará en la Plaza Mayor.

Por segundo año consecutivo, no se permitirá el botellón, una decisión que, según el alcalde cacereño Rafael Mateos, viene avalada por el éxito conseguido la pasada edición. "En el año 2024 marcamos un antes y un después; fuimos valientes a la hora de tomar esa medida. Nosotros lo que queremos es que prime la cultura, la música y que la noticia no sea que en Cáceres hay un gran botellón", ha dicho.