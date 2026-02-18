Los médicos vuelven a manifestarse por las calles de Badajoz y Cáceres para reclamar un Estatuto propio

Manifestación de médicos en Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ/CÁCERES, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los médicos han vuelto a manifestarse este miércoles, 18 de febrero, por las calles de Badajoz y Cáceres, convocados por el sindicato Sindicato Independiente Médico de Extremadura (Simex) y los colegios de médicos pacense y cacereño en el marco de la huelga de facultativos en protesta por el nuevo estatuto marco y en la que reclaman uno propio que recoja las particularidades del colectivo.

En el caso de Badajoz, la protesta se ha desarrollado entre la avenida de Santa Marina y la Delegación del Gobierno con en torno a un centenar de médicos que han coreado "sin médicos no hay sanidad", "hora trabajada hora computada" o "estamos hasta el fonendo".

También se ha podido ver pancartas que rezaban 'Sin médicos no hay sanidad' o 'No al borrador del estatuto marco' o carteles con lemas como 'Estatuto marco no, estatuto médico sí' o 'Si la sanidad cae caemos todos'.

El presidente del Colegio de Médicos de Badajoz y del sindicato Simex, Pedro Hidalgo, ha señalado que Simex y las instituciones colegiales en la capital pacense y cacereña vuelven a salir a la calle en esta semana de huelga y ha especificado que están en "un desencuentro".

