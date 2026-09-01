Medios del Infoex trabajan en la extinción de un incendio en Villanueva de la Sierra

Incendio en Villanueva de la Sierra. - INFOEX

MÉRIDA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan de lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex) ha desplegado medios para sofocar las llamas en un incendio forestal en Villanueva de la Sierra (Cáceres).

En la zona trabajan dos unidades de bomberos forestales terrestres y cuatro helitransportadas, un agente del medio natural y un técnico de extinción, para un total de 33 intervinientes.

Asimismo, se ha desplegado una maquina pesada y cinco helicópteros, según los datos que facilita el Infoex.