Mérida recibe el distintivo de Destino Turístico Inteligente en sostenibilidad, tecnología y accesibilidad

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, recoge el distintivo como destino de turismo inteligente en Fitur. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MADRID/MÉRIDA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha recogido este jueves, día 22, en el stand de Segittur en Fitur, en Madrid, el distintivo de Destino Turístico Inteligente Adherido 2026-2028 al programa DTI promovido por la Secretaría de Estado de Turismo.

La capital extremeña logra este reconocimiento tras superar favorablemente el diagnóstico del proceso de revisión que da continuidad al compromiso adquirido por el consistorio de ejercer una gestión turística basada en la inteligencia, tomando como base el modelo DTI.

El nuevo reconocimiento obtenido tiene una validez de dos años y está sujeto a un nuevo proceso de renovación, por lo que somete al destino a un proceso de mejora continua, a una renovación de los objetivos y estrategias y una adaptación a las necesidades del entorno futuro, que desemboquen en una revalorización del destino a través de los cinco ejes que sustentan el modelo DTI (gobernanza, sostenibilidad, tecnología, innovación y accesibilidad).

Así, según explica en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida, durante los últimos meses se ha analizado la evolución del destino desde el diagnóstico realizado en 2021. La revisión se ha efectuado a través de la metodología DTI vigente, compuesta por un total de 97 requisitos y 261 indicadores.

El diagnóstico desarrollado ha derivado en un nuevo informe en el que se expone la situación del destino y las recomendaciones que componen el plan de acción con el que Mérida podrá seguir mejorando en términos de gestión turística en los próximos dos años.

La revisión del diagnóstico realizado en 2025 muestra un "importante salto cuantitativo y cualitativo" con un grado de cumplimiento de un 55,6 por ciento medio del total de requisitos respecto al desarrollado en 2021 (31,9 por ciento), verificando que se ha avanzado "notablemente" en los estándares marcados por la metodología, lo que permite garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos por el programa DTI.

En 2025 el eje con mayor grado de cumplimiento es Tecnología con un 65,5 por ciento, Gobernanza con un 57,7 por ciento, Accesibilidad con 55,9 por ciento, Sostenibilidad con un 54,9 por ciento y, finalmente, Innovación con un 32,4 por ciento.

AVANCES EN LOS EJES

Por ejes, se observan avances en todos y cada uno de los ejes, con una subida mínima de 20 puntos porcentuales respecto a 2021, lo que demuestra el grado de "compromiso" del Ayuntamiento de Mérida para con el desarrollo inteligente de la ciudad.

Ya no sólo se piensa en Mérida como un referente cultural a nivel mundial como ciudad patrimonio, sino que ha sabido avanzar en ejes "muy necesarios" para la experiencia 360 tanto de un visitante como del residente.

Se trata en concreto de la accesibilidad donde sigue siendo un "referente" en Extremadura, así como en la puesta en marcha de nuevas tecnologías, todo ello siempre bajo el trabajo continuo en un desarrollo sostenible de la ciudad.

Mérida está integrada en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes desde diciembre de 2020, mostrando la apuesta del destino por su transformación turística que ha materializado a través de la implantación de la metodología de Destino Turístico Inteligente.

Asimismo, la implantación de la metodología DTI ha sido posible gracias a la implicación del área de turismo y la colaboración del resto de áreas del Ayuntamiento de Mérida.

PROGRAMA

Cabe recordar que el programa Destino Turístico inteligente es un proyecto promovido por la Secretaría de Estado de Turismo (Setur) y gestionado por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur), que persigue contribuir a mejorar la competitividad de los destinos turísticos y la calidad de vida de sus residentes incidiendo en cinco ámbitos de actuación (gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad).

Esta iniciativa, surgida del Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015, genera los mecanismos adecuados para facilitar la rápida incorporación de innovaciones en los destinos.

El Destino Turístico Inteligente se define como un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, facilitando la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementando la calidad de su experiencia en el destino y la mejora de la calidad de vida del residente.