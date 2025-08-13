Mérida renueva su material turístico con 200.000 mapas accesibles y adaptados a las nuevas forma de viajar

MÉRIDA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha renovado su material turístico con la elaboración de 200.000 mapas "accesibles y adaptados a las nuevas forma de viajar", que se pueden conseguir en cualquiera de las tres oficinas de turismo de la ciudad.

El delegado de Turismo, Felipe González, ha presentado este recurso en rueda de prensa y ha indicado que este plano es "mucho más que un mapa", ya que es una herramienta que refleja el compromiso de Mérida, con un turismo de "calidad, accesible, informado y culturalmente rico".

Entre las novedades, el edil ha destacado que es bilingüe (español-inglés) para facilitar la comprensión de los turistas extranjeros que visitan la ciudad, y más accesible, ya que el mapa lo conforma una paleta de colores adaptada y fácil de distinguir para las personas daltónicas.

En esta línea, González ha indicado que en él también aparecen las calles de plataforma única, con el fin de que las personas con movilidad reducida las puedan localizar fácilmente y se ha incorporado una sección de los principales eventos que se desarrollan en la ciudad, como son la Semana Santa, el Festival Internacional de Teatro Clásico, Emerita Lvdica y el festival Stone & Music Festival.

Asimismo, incluye enlaces de interés y diferentes códigos QR para obtener información sobre Mérida Accesible, el Museo Nacional de Arte Romano, el plano de Extremadura, el plano turístico de Mérida, el decálogo del turista responsable y sobre el turismo de mascota.

Todo ello, acompañando de un diseño "moderno e intuitivo", ha incidido en delegado, en donde aparecen iconos que representan los principales monumentos de la ciudad, así como también están incluidas las principales rutas y los principales caminos turísticos que pasan por Mérida, como son la Ruta Vía de la Plata o el Camino Mozárabe, entre otros.

De la misma forma, también incorpora un apartado con los horarios de verano e invierno de los principales monumentos de la ciudad y un enlace para adquirir las entradas del Consorcio Monumental de Mérida, además de los principales números de interés como pueden ser el del ayuntamiento, la Oficina de Turismo o Policía Local, entre otros.

En definitiva, es un recurso que viene a "mejorar la experiencia" de quienes visitan la capital extremeña, según González, quien ha agradecido la labor de los trabajadores de las oficinas de turismo, ya que siempre muestran "su mejor cara" a las personas que llegan a la ciudad.

Del mismo modo, Felipe González ha señalado que Mérida se sigue "consolidando" como un destino "referente" en el turismo de interior y este nuevo plano es "un paso más" para seguir en la dirección en la que se lleva trabajando desde hace más de 10 años.