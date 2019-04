Monago confía en la reelección de Lobato para que el futuro de Almendralejo no se vaya "por la borda"

Publicado 06/04/2019 19:03:32 CET

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura y candidato a la Junta, José Antonio Monago, ha mostrado su confianza en que el alcalde de Almendralejo, José García Lobato, repetirá en el cargo tras los comicios del 26 de mayo gracias al apoyo de los vecinos para que el futuro de la ciudad "no se tire por la borda".

Así lo ha indicado Monago en el acto de presentación del candidato del PP a la Alcaldía de Almendralejo, donde ha agradecido a Lobato y a su equipo por "haber dado la cara" por su localidad, en unos años "que no fueron los mejores para la lírica, porque la crisis mostraba su cara más dura", y ha aplaudido su deseo de "redoblar la apuesta" por Almendralejo "para que no se repita la historia y los socialistas vuelvan a estropear todo el trabajo y el esfuerzo, no ya de la corporación, sino de todos los vecinos".

En esta línea, se ha referido al esfuerzo del equipo de gobierno municipal por "embridar las cuentas" y ha recordado que cuando Lobato y su equipo llegaron al Ayuntamiento de Almendralejo tuvieron que enfrentarse a una deuda de unos 60 millones. "Pido a los vecinos que ese trabajo no se tire por la borda", ha manifestado durante su intervención.

1+1+1 ES IGUAL A SÁNCHEZ

Asimismo, el presidente y candidato del PP de Extremadura se ha referido a la "fórmula 1+1+1" para votar en el Senado y ha explicado que "el voto 1+1+1 son tres votos para Sánchez". "No tengáis ninguna duda, esto es así por la matemática electoral y es importante que quede claro", ha dicho.

Monago ha insistido, igualmente, en que los votantes "tienen derecho a saber para qué se va a usar su voto", porque "no es lo mismo que el voto se vaya hacia un lado o hacia otro" y, en esta línea, ha apelado a Ciudadanos a aclarar cuál será su posición en Extremadura en caso de que ninguna formación política alcance una mayoría absoluta, según recoge el PP en una nota de prensa.

Según Monago, los extremeños tienen que saber si Cs va a apoyar a quienes llevan más de 30 años gobernando en Extremadura. "Uno puede salir y decir que 'salgo a ganar' y sacar 500 escaños, pero si no los sacas, la gente tiene que saber qué apoyarás, porque no es lo mismo", ha comentado, al tiempo que ha pedido que lo digan y que no les insulten.

FUTURO PARA ALMENDRALEJO

Por su parte, el candidato del PP en Almendralejo ha agradecido al presidente del PP de Extremadura y a su equipo el apoyo durante los ocho años que lleva al frente del ayuntamiento, y ha destacado la importancia de la gestión y los retos que ha tenido que afrontar. "Nadie dijo que fuese a ser fácil", ha apuntado.

"A mí me también me gusta ser de abrazos y de sonrisas, pero me tocó ser Pepe 'no puedo'", ha recordado, en referencia a los primeros años de gobierno, marcados por los momentos más duros de la crisis. "En lugar de llevar al Cristo del Amparo, llevábamos al cristo del paro, un día y otro" y "la Virgen Dolorosa era la virgen morosa, y las colas de gente a la que se le debía dinero daba dos vueltas al ayuntamiento, algunas personas sin cobrar desde hacía dos años", ha relatado.

Según Lobato, ha sido una etapa para las "pequeñas cosas" que ha permitido impulsar proyectos que han dado resultados para Almendralejo. "Vamos con tranquilidad, como los pasos de la Semana Santa, con paso firme, en la buena dirección", ha comentado. "Se pagó, se bajó la deuda" y "hemos conseguido 9 millones de euros de fondos para proyectos que van a iniciarse para un Almendralejo moderno, escaparate de la comarca".

"Almendralejo era como un paciente en la UCI, que todos los días se nos moría por algo, si no era porque vencía una póliza, era por unas expropiaciones por las que el ayuntamiento tenía que pagar 10 millones de euros", ha continuado el candidato y ha concluido comentado que "Almendralejo ha salido del hospital, pero todavía tiene que ir a las revisiones".