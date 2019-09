Monago considera que Sánchez debe "hacer el esfuerzo de entendimiento" con su "socio natural", que es Podemos

452466.1.500.286.20190913115822

CABEZA DEL BUEY (BADAJOZ), 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha considerado este viernes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, debe "hacer el esfuerzo de entendimiento" para formar gobierno con su "socio natural" que es Podemos, y no con el PP, que es su "adversario legítimo".

"Si ha podido llegar a acuerdos en muchas comunidades autónomas con Podemos, que es su socio natural, incluso ha llegado a acuerdos con nacionalistas como en Navarra", Monago ha considerado que ahora "lo que no puede es intentar resolver la situación buscando la ayuda de quien es su adversario natural, que es el PP".

Así, ha insistido en que Sánchez "tiene que hacer el esfuerzo de entendimiento" con las fuerzas de izquierda, y en caso de que no haya entendimiento, "el problema será de quien no ha sido capaz de conciliar la voluntad de las fuerzas de izquierda", ha resaltado el dirigente del PP extremeño.

Respecto al planteamiento del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, sobre una 'gran coalición' entre PP y PSOE, Monago ha considerado que "estará mirando la posibilidad de una repetición de elecciones y que siguiera siendo imposible la investidura".

A preguntas de los periodistas este viernes, Monago ha sostenido que cree que el presidente gallego "en todo caso estará mirando en la posibilidad de una repetición de elecciones" y "que siguiera siendo imposible la investidura", sobre lo cual ha defendido: "eso es adelantarnos mucho en el tiempo".

"Vamos a esperar a las próximas horas a ver qué ocurre, pero la obligación y la responsabilidad de formar gobierno es del señor Sánchez y la tiene que buscar, en este caso, con sus próximos", ha agregado Monago, quien ha aludido al "antecedente tan generoso de Sánchez del 'no es no'" para no permitir que el PP formara gobierno.

A este respecto, ha hecho un símil futbolístico al compararlo con que en una competición jueguen el Barça y el Madrid y este último le pida al primero que se deje meter un gol porque "le viene bien" para la clasificación de algún campeonato. "No, estas cosas no se pueden pedir cuando además tu modelo es radicalmente distinto al modelo de quien te pide la colaboración, por lo tanto si tú le dieras la colaboración estás asintiendo con un modelo que no es tu modelo", ha ahondado.

Siguiendo el mismo símil e interpelado por ir a unos comicios pero con el mismo entrenador y jugadores, ha invitado a "ver cómo queda luego esto" y "cómo queda luego este partido que hay que jugar", a la vez que ha querido reconocer que los ciudadanos "tienen una infinita paciencia".

EL BIPARTIDISMO DABA ESTABILIDAD

En su opinión, la actual situación es el resultado "de una moda que se ha afianzado en España que era matar el bipartidismo" porque "era muy malo", ante lo cual lo que ha ocurrido es que "se han repartido la baraja de formaciones políticas de manera que no casan" dado que "hay montones de formaciones".

Así y aunque ha matizado que es "muy legítimo" y "la voluntad del pueblo", ha hecho hincapié en que, a su juicio, "se está demostrando que el bipartidismo si algo daba era estabilidad al país", y que en la actualidad "España se está italianizando" sin tener la experiencia que tiene Italia de estos gobiernos "que parecen imposibles".

SÁNCHEZ TIENE LA OBLIGACIÓN DE FORMAR GOBIERNO

Preguntado también por el hecho de que Sánchez haya rechazado una propuesta del líder de Podemos, Pablo Iglesias, para un Gobierno de coalición con un periodo de prueba de un año, José Antonio Monago ha considerado que el presidente en funciones "tiene la obligación de formar gobierno" al ser la fuerza más votada y que "lo tiene que formar con los próximos" que, en su opinión, "son las fuerzas de izquierda".

Igualmente, ha recordado que el PSOE ha podido llegar a acuerdos en "muchas" comunidades autónomas con Podemos, "que es su socio natural", e "incluso" con nacionalistas como son los de Navarra, por lo que "lo que no puede es intentar resolver la situación buscando la ayuda de quien es su adversario natural, como es el Partido Popular".

Así, ha insistido en que Sánchez "tiene que hacer el esfuerzo de entendimiento" y que, si no lo hubiera, "el problema será de quien no ha sido capaz de conciliar la voluntad de las fuerzas de izquierda", puesto que el hecho de que una fuerza de izquierda pida el apoyo a una fuerza que no lo es, "sobre todo con el antecedente tan generoso de Sánchez de 'no es no'", le "parece" que es "un poco pretencioso por su parte".

"Él tiene que formar gobierno, tiene que intentarlo y lo tiene que buscar con sus socios naturales, no con quienes son sus adversarios legítimos", ha insistido el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, en declaraciones a los medios antes de asistir en Cabeza del Buey al acto inaugural del Curso Internacional de verano-otoño 'Iberoamérica y la Constitución de 1812', en el Centro Cultural Vicente Serrano.

Sobre dicho curso internacional, ha valorado la importancia de recordar a un "insigne" extremeño como Diego Muñoz Torrero, que ha definido como padre de la Constitución de 1812, en la que se asientan "muchos" de los pilares de la actual democracia española y entre los que ha citado la libertad de prensa, "una de las apuestas de Muñoz Torrero" que "afortunadamente vive hasta ahora".

Ha citado además la presencia en este acto de una representación muy importante de la política española como el expresidente del Gobierno Felipe González, quien "seguro" dará aportaciones y pinceladas "fundamentales en un tiempo como el actual, donde hay quien lucha contra la Constitución".

"Nosotros no es que pongamos en valor nuestra Constitución, sino también la de 1812 que tiene mucho que ver con la actual; son dos modelos distintos, esa es la aportación de Extremadura, otros hacen las aportaciones que están haciendo en España", ha concluido Monago.