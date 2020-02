Monago cree que Vara no recurre el pago del IVA y "calla" porque "le tiene miedo a la vara" de Pedro Sánchez

Publicado 10/02/2020 11:53:27 CET

MÉRIDA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha considerado que el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, no recurre ante los tribunales del pago del IVA por parte del Gobierno central a la comunidad y "calla" en esta materia porque "le tiene miedo a la vara" del socialista Pedro Sánchez.

"Este gobierno, el de Fernández Vara no va a reivindicar porque le tiene miedo a Sánchez, porque ha probado la vara. Vara ha probado la vara de Sánchez y por eso no hay ministro de Extremadura, ni secretarios de estado de Extremadura, ni directores generales de Extremadura, y yo no sé si hay alguien de Extremadura en el gobierno, no lo hay", ha espetado.

Esta misma postura de "callar" por parte del presidente de la Junta, además, se produce a juicio del 'popular' en otros temas como la defensa del campo extremeño debido a que Fernández Vara mantiene "una dejación de funciones" y se ha convertido en "el nuevo delegado del Gobierno" en la región, cuando en realidad a su juicio "los problemas se resuelven con acción" y "no situando la tropa en primera posición de saludo".

En este sentido, en rueda de prensa este lunes en Mérida, Monago ha criticado que Vara tache de "detallito" lo adeudado a la comunidad en materia de IVA, y lamenta que "no" acuda a los tribunales a reclamarlo como sí que "hacen" otras regiones, y mientras además desde el Gobierno nacional se "riegan de millones" a zonas como Cataluña.

Así, ha subrayado que con los 86 millones que se le "birlan" a Extremadura por parte del Gobierno central en materia de IVA se podrían acometer proyectos como la segunda fase del Hospital de Cáceres, el Hospital Don Benito-Villanueva, abordar el paro, "frenar la sangría" de jóvenes que abandonan la comunidad, o "iniciar" los regadíos en Tierra de Barros, ha afirmado el 'popular'.

Al respecto, ha considerado que a Extremadura "le hace falta un presidente de la región que defienda" la comunidad y no uno como Vara que "calla" ante Sánchez como "nuevo delegado del Gobierno" ante cuestiones como el IVA o la defensa del campo extremeño, teniendo en cuenta además que "los agricultores tienen razón en manifestarse porque no se está haciendo nada por ellos" y lo que reciben son "palos".

MIEDO A SÁNCHEZ

De este modo, Monago ha insistido en su planteamiento de que Fernández Vara "no va a reivindicar" en materia de IVA ni de defensa del campo extremeño porque Vara "le tiene miedo a Sánchez", algo que según ha recordado no ocurría cuando era el PP quien gobernaba a nivel nacional y él mismo planteó "cinco recursos de inconstitucionalidad" ante el Gobierno nacional.

"Es una emergencia buscar soluciones al campo, especialmente al campo extremeño", ha espetado el 'popular', que ha criticado que la Junta por el contrario lo que hace a su juicio es "pagar una patada hacia adelante" pero no aporta "soluciones".

En este punto, ha anunciado que este martes en su calidad de senador interpelará en la Cámara Alta al ministro de Agricultura, Luis Planas, sobre los "problemas" de los agricultores y ganaderos, tratando de que se hable así "de lo que no habla el delegado del gobierno Fernández Vara".

Al mismo tiempo, Monago ha incidido en que al no reclamar judicialmente el pago del IVA adeudado a Extremadura, según ha dicho, la Junta de Extremadura lo que hace es permitir que se le "roben 86 millones de euros" a la región que podrían destinarse, ha añadido, también a "pagar a los ayuntamientos" lo que les "debe" la Administración autonómica.

"Vara le tiene miedo a la vara de Sánchez", ha insistido Monago, quien ha recordado que un recurso ante los tribunales de lo adeudado en IVA es competencia de las CCAA y no de un partido político; al tiempo que ha afirmado que "es malo para los extremeños" que haya a su juicio "un presidente que no tiene capacidad de reivindicación" ni en el citado tema ni en la defensa de los agricultores.

"Los agricultores extremeños no tienen quien les defienda. Yo sí les voy a defender, que no tengan ninguna duda, pero el presidente de la Junta no los está defendiendo", ha espetado el 'popular'.

NEGOCIAR "A CARA DE PERRO"

Por otra parte, sobre una posible bajada de fondos en la próxima PAC, Monago ha apuntado que se está dando "un problema en el campo de falta de rentabilidad" ante el cual el Gobierno nacional "tiene que luchar" por una Política Agraria Común que "no quite un céntimo" a los agricultores.

Así, tras advertir de que "vienen curvas para los productores agrarios" por una situación de "emergencia" como la actual, ha afirmado que "puede ser que se recorte" en la PAC si se deja, ha dicho, que se recorte por parte del Gobierno central y si éste no negocia "a cara de perro".

"Necesitamos ser muy exigentes con el Gobierno de España y el Gobierno de España tiene que ser muy exigente ante Bruselas", ha recalcado Monago.