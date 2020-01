Monago critica la "dejación de funciones" de la Junta en el contrato de Ambulancia Tenorio

Publicado 18/01/2020 14:09:08 CET

BADAJOZ, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado la "dejación de funciones" de la Junta en la supervisión de la calidad de la concesión sobre el transporte sanitario terrestre a la empresa Ambulancias Tenorio tras acumular "varios incidentes".

De este modo, y ante el último suceso ocurrido al arder una ambulancia durante un servicio, ha deseado la pronta recuperación del trabajador herido, y ha recordado que "no es un hecho aislado".

Así, ha afirmado que el PP "viene denunciando" la situación de dicha concesión, que está siendo objeto de "evaluación constante y sanciones" por parte de la Inspección de Trabajo. Por ello, Monago ha exigido a la Junta que "ejerza su responsabilidad" para que "no vuelva a suceder".

José Antonio Monago ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios de comunicación, antes de participar en la novena edición de las Migas Extremeñas Solidarias, a favor del Banco de Alimentos de Badajoz, de quien ha destacado que es una organización "que tanto da a la sociedad, en ocasiones de manera silenciosa" por lo que ha animado a los extremeños a que "se vuelquen" con esta organización "por la importante labor que realizan".

También, cuestionado por los medios de comunicación sobre la posible instalación de un complejo budista en la ciudad de Cáceres, Monago ha pedido al alcalde "luz y taquígrafos" para no levantar expectativas que luego "no se cumplen", como asegura que ha ocurrido con el parque de ocio que el PSOE anunció en Castilblanco y del que "aún no se sabe nada", a pesar de que el PP ha solicitado la documentación y la fianza y la Junta "no lo ha facilitado", según recoge el PP en Una nota de prensa.

Así, Monago ha pedido "seriedad" porque han firmado un convenio, según ha señalado, "copiado" del que quisieron hacer en Madrid, "de donde salieron huyendo" y "ni siquiera lo han modificado", recordando que incluía cláusulas de una legislación madrileña, por lo que, a su juicio, el proyecto empieza "con el pie cambiado".

Por último, también ha criticado que el alcalde de Cáceres haya dicho que "no va a costar un duro a los ciudadanos" cuando los terrenos que el Ayuntamiento va a ceder "no es patrimonio del señor Salaya sino de los cacereños".