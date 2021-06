Monago critica que Vara se quite "la careta" y justifique a Sánchez cuando los indultos "no caben" por no arrepentirse

BADAJOZ, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, haya pasado de una "posición tibia inicialmente" en relación a los indultos a los líderes del 'procés', a quitarse "la careta" y justificar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre esta "medida de gracia" que, como ha defendido, "no cabe" para "quien no se arrepiente" y "de manera inequívoca manifiesta una voluntad de reincidir".

Monago se ha referido al debate mantenido este pasado jueves en la Asamblea de Extremadura sobre este asunto cuando preguntó a Vara sobre los indultos y sobre lo cual, según ha señalado, además de hablar en catalán, "se quitó la careta, justificó al señor Sánchez" y "en definitiva se puso al lado, no del cumplimiento del ordenamiento jurídico, sino en buscar unas vías alternativas que no tienen justificación en nuestro Estado de derecho".

Y es que, para José Antonio Monago, "no es porque lo diga el Partido Popular sino porque lo dice también el Tribunal Supremo en los pronunciamientos que ha hecho": "no cabe indultos a quien no se arrepiente y además de manera inequívoca manifiesta una voluntad de reincidir en lo que está penado en el Código Penal".

Asimismo, ha sostenido que Fernández Vara "se ha puesto del lado de Moncloa y no del sentir mayoritario de los extremeños" que "se lo han manifestado", y lo ha lamentado "sinceramente", en el Teatro Romano de Mérida en una reciente entrevista radiofónica con un medio de comunicación que tuvo repercusión nacional, y en la que la gente "muestra su indignación" con que el presidente extremeño "se ponga del lado de quien da un golpe de Estado en Cataluña y no del lado de la Constitución Española".

También manifestó Vara "claramente" en su respuesta en la Asamblea "algo sorprendente" como que "parece que la culpa de lo que ha pasado en Cataluña es del Partido Popular, y que aquí el salvador es el soldado Sánchez", cuando en su opinión "la culpa es de quien se salta la Constitución y vulnera el ordenamiento jurídico" y "los culpables" son "quienes dieron el golpe de Estado en Cataluña".

FIRMAS CONTRA LOS INDULTOS

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios antes de participar en la recogida de firmas de la campaña '#IndultosNoJusticiaSí' en el Paseo San Francisco de Badajoz acompañado del presidente saliente del PP provincial pacense, Francisco Javier Fragoso, y donde José Antonio Monago ha recordado que esta campaña se está desarrollando en Extremadura y en España para recoger firmas en favor de la Constitución Española y también en contra de los indultos.

Al respecto, ha señalado que la respuesta está siendo "muy masiva", algo que ha agradecido al pueblo extremeño por que "muchas personas entienden la necesidad, con su firma, de seguir apostando y reforzando la Constitución Española y en contra de la medida de gracia que quiere aplicar el Gobierno del señor Sánchez".

En relación también a los indultos, ha recordado que el PP presentó en la Asamblea una propuesta de pronunciamiento en la que pedían manifestar el apoyo a la Constitución y en contra de los indultos, que se cumpla el ordenamiento jurídico y una manifestación de defensa del sistema judicial y de los jueces, y ha recalcado que el PSOE votó en contra y que los extremeños lo tienen que saber.

Sobre este tema, ha incidido en que "a los problemas políticos tienen que darle solución política y a problemas jurídicos solución jurídica" y que esta última es una manifestación que, como ha subrayado, "solo le compete a los jueces y no al presidente del Gobierno", que "se cree que es juez y puede dar indultos a quien no se arrepiente" y "además dice que va a reincidir", de manera que "al final será una quiebra en el sistema judicial que tenemos en nuestro país" y también en la "confianza" que se tiene que tener en el ordenamiento jurídico.

A preguntas de los periodistas por las palabras de la patronal en relación a los indultos, José Antonio Monago ha considerado que "cada uno se manifiesta como quiera" y "está en su derecho de opinar lo que quiera", aunque ha insistido en que su formación es el Derecho "y ante la duda la ley", y en que en España hay del orden de unos 50.000 internos penitenciarios que cumplen condena en las cárceles porque han cometido un delito y en qué pensarán acerca de que unas personas den un golpe de Estado, "y por un decreto del presidente del Gobierno salgan".

"¿Qué pasa que cumplen solo prisión los parias de la tierra y el Código Penal no se le aplica a quien da un golpe de Estado?", se ha preguntado, para sostener que "para eso está el Derecho" y que será el primer caso "que sin arrepentirte te den un indulto" y "diciendo además que 'lo voy a volver a hacer si llega el caso'", algo que "no es reforzar la imagen de seriedad de España que, por cierto, está bastante deteriorada últimamente", ha dicho.

Para Monago "todo esto que tenemos en España montado es para mantener al señor Sánchez en la Moncloa" y "mientras tanto perdemos peso internacional", tanto España, como Extremadura "especialmente" con un presidente que habla catalán, cuando pronto se deberán negociar los fondos de Recuperación y Resiliencia.