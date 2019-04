Monago recuerda al votante del PP con dudas que apoyar otras fuerzas de centro-derecha supone "canasta" para Sánchez

Publicado 22/04/2019 13:53:42 CET

MIAJADAS (CÁCERES), 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha hecho un llamamiento a la "utilidad del voto" por parte de los indecisos de cara a las próximas elecciones generales y, más concretamente, de los votantes del PP "de toda la vida" que puedan tener dudas, toda vez que "depositar el voto en otras fuerzas de centro derecha" distinta a la 'popular' supone "rebote" y "canasta en favor" del socialista Pedro Sánchez.

"Esta campaña es casi como de 'Barrio Sésamo'... Va a servir para que la gente aprenda a sumar", ha espetado Monago, quien a tenor de la "matemática electoral", ha incidido en que "aquella fuerza que tiene predominancia, en este caso el centro-derecha, si se le dispersa el voto, lo pierde al final su fuerza en favor de su adversario al otro lado, que es en la izquierda, en este caso el PSOE".

"Ahora tenemos que aprender que uno más uno más uno no son uno, uno, uno... son tres para Sánchez, y que no nos engañen con los whatsapp... Los whatsapp están simpáticos algunas veces, son interesantes en otras, pero también hay mucha intoxicación, mucho fake new. Uno más uno más uno si se hiciera un capítulo de Barrio Sésamo son tres para Sánchez", ha dicho Monago durante una visita este lunes a Miajadas (Cáceres), acompañado por el candidato número 2 del PP al Congreso por Madrid, Adolfo Suárez Illana.

De este modo, ante "ya casi la recta final" de la campaña electoral, ha indicado que hay "mucha gente indecisa", y ha incidido en que por ello es a su juicio "muy importante que la gente analice qué propuestas se están haciendo, qué mensajes se están lanzando por parte de las distintas fuerzas políticas, que haya certeza", toda vez que durante la campaña en la región ha escuchado "hablar muy poco de los problemas de Extremadura".

"Hemos estado (otros partidos distintos al PP) repitiendo los eslóganes que nos llegan desde Madrid pero aquí los únicos que han hablado de las necesidades que tienen territorios como Extremadura es el PP", ha espetado Monago, quien ha defendido que en el PP se habla "extremeño" mientras que "hay quienes han venido por aquí disfrazado con colores, ocultando sus discursos, sus realidades".

"Aquellos que querían cerrar las diputaciones provinciales, aquellos que querían cerrar los pueblos de menos de 5.000 habitantes", ha dicho en alusión a Ciudadanos.

"Hay también quien modulo su discurso, quien quiere terminar con las autonomías", ha añadido sobre VOX; al tiempo que ha incidido en que para el PP es "muy importante" seguir planteando "cómo resolver los problemas de Extremadura".

ENCUESTAS

Por otra parte, preguntado por los medios sobre las encuestas electorales, el 'popular' ha considerado que forman parte "un poco de las previsiones", al tiempo que ha añadido que "muchas veces" dichas previsiones "se equivocan", porque "la radiografía de hoy no es la radiografía del día de la jornada electoral", añade.

"Esto es como los partidos de fútbol, cuando se hace la previsión y las casas de apuestas hacen apuestas... Esto forma parte de un poco de eso, de las previsiones, pero previsiones que muchas veces se equivocan, porque la radiografía de hoy no es la radiografía del día de la jornada electoral", ha dicho Monago, quien ha recalcado que a su juicio "las encuestas encuestas son" y "son como la flor del cactus, duran un día".

En este punto, ha recordado que incluso "no se ha producido el debate electoral todavía", y que "todavía hay mucho indeciso", motivo por el cual ha considerado que habría que tomarse las encuestas con "mucha cautela".

"Si todos los analistas dicen que hay un 30 por ciento de indecisos, imagínese usted hacer vaticinio sobre previsión de resultados electorales", ha añadido Monago, quien ha recordado que él en "primera persona" vivió que las encuestas le daban en una ocasión que "no ganaba" en Extremadura y ganó, y también en otra ocasión que "ganaba" y perdió.

"De esta enfermedad sí pueda hablar porque la he vivido", pero "yo no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer que es estar todo el día en la santa calle", ha indicado Monago. "Hay que estar con la gente y hay que hablarle a la gente sin intermediario", ha enfatizado.

Finalmente, Monago ha criticado los datos de inversión extranjera en Extremadura. "¡Qué pena el trabajo que hicimos desde el PP al frente del Gobierno de Extremadura cuando se trajeron algunos años tanta inversión extranjera como casi toda la que se trajo en toda la comunidad de Andalucía!", ha lamentado Monago, quien ha advertido de que ahora "la desidia, la falta de interés" del PSOE ha tirado por la "borda" la inversión extranjera.