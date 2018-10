Monago replica a Ábalos que un tren "digno" es el que el ministro "coge todos los fines de semana para ir a su casa"

Publicado 10/09/2018 9:26:38 CET

MÉRIDA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha contestado al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que "un tren "digno" es el que este último "coge todos los fines de semana para irse a su casa de Valencia", así como que eso es lo que se quiere "para Extremadura".

Con estas palabras, el presidente de los 'populares' en la región ha contestado a las "sorprendentes" declaraciones del ministro, quien hace unos días señaló que "no" entiende lo que es un "tren digno". "Yo se lo voy a explicar", ha señalado Monago, a través de un vídeo comentario, compartido en las redes sociales del PP regional, en el que ha detallado las que a su juicio son las características que debe cumplir un tren para ser "digno".

Un "tren digno" es "el que no sale ardiendo", es "el que no tiene más de 100 incidencias en verano, como ha pasado en Extremadura", es "el que no te deja tirado en medio de un rastrojo" y es aquel que cuando lo coges te lleva "hasta el final del trayecto" y "no terminas en un autobús o en un taxi, como ocurre aquí", ha explicado y ha subrayado que es "muy fácil de entender" y "sólo hay que ponerse", señala en nota de prensa el PP extremeño.

En esta línea, ha instado a Ábalos a ponerle el "mismo interés" al tren extremeño que al Corredor Mediterráneo o que a las obras de soterramiento de las vías del tren en L'Hospitalet de Llobregat, que anunció hace dos días, durante un acto del PSOE en esa localidad catalana. "Si usted le pone el mismo interés" que a estos otros proyectos, "los extremeños aprenderemos con usted lo que es el tren digno", ha concluido.