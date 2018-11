Monago ve la Cumbre Hispano-Lusa un "fracaso" de Vara y recuerda que en 2003 se acordó que el AVE pasase por la región

Publicado 22/11/2018 12:10:28 CET

DON BENITO (BADAJOZ), 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP, José Antonio Monago, ha dicho que de la Cumbre Hispano-Lusa de Valladolid ha supuesto un "fracaso" para el jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, al "no" haber acarreado "ningún compromiso contundente para el desarrollo" de la comunidad, y ha recordado que ya en 2003 "se cerró un acuerdo en Figueira da Foz que decía que el AVE pasaba por Extremadura en su conexión por Portugal".

Tras incidir, así, en que la cumbre "al final parece que ha sido una broma de cámara oculta" para Extremadura, ha lamentado que en la misma "nadie ha podido evitar esas palabras del presidente socialista portugués, el señor Costa, en las que decía que el AVE portugués no iba a conectar por Extremadura".

De este modo, a preguntas de los medios en una rueda de prensa este jueves en Don Benito (Badajoz), Monago ha entendido que la cita de Valladolid "era una oportunidad para haber probablemente arrojado luz sobre este asunto al menos por parte del presidente del Gobierno español, pero se ha desaprovechado la oportunidad".

Además, ha ahondado en que si las palabras vertidas por Costa sobre el AVE, que han supuesto a su juicio "un jarro de agua fría" para Extremadura, las hubiese pronunciado "un presidente de Portugal de una ideología parecida al PP, que hubiera sido de centro derecho" hoy se estarían "abriendo todas las portadas, todos los noticiarios, seríamos objeto de polémica en los medios de comunicación de media España", pero sin embargo, "como es un socialista no pasa absolutamente nada".

En la misma línea, tras subrayar que "costó mucho meter el tema de la conexión Madrid-Lisboa por Extremadura en 2003 con dos gobiernos en Madrid y en Lisboa del PP", ha lamentado que ahora "ha costado una declaraciones para sacar la parte portuguesa de la alta velocidad", ha lamentado.

"A mí no me vale la palabra de Fernández Vara, que tiene una palabra que vale lo que vale ante notario en Extremadura, pero en Portugal no vale nada, porque él es presidente de Extremadura, no es presidente de Portugal, y por lo tanto lo que me vale es la palabra del presidente de Portugal que ha dicho que no va a conectar por Extremadura, que va a tardar mucho en conectar por Extremadura", ha sentenciado.

Monago ha reconocido también que a él le hubiera "valido la palabra" de Pedro Sánchez que "hubiera al menos dicho que va a trabajar por que eso no sea así" y ha lamentado que sin embargo "aparte de la foto, de los abrazo y poco más es lo que hemos traído de esa cumbre".

SE BUSCA "ENMARAÑAR"

"Ha sido un fracaso. La Cumbre ha sido un fracaso", ha insistido Monago, quien ha dicho que entiende que "era un papelón porque Costa, el presidente portugués dice que no quiere el AVE por Extremadura, eso es lo que ha dicho", ha sentenciado.

"Y encima hay una pretensión de que conecte por Castilla y León, y la cumbre era en Castilla y León y se ha jiñado todo el mundo, no se han atrevido a decir lo que estaba ya acordado porque estaban en Valladolid y como estaban en Valladolid no querían molestar a nadie", ha dicho.

Sobre este respecto, ha apuntado también que "hay una expresión en extremeño que dice la gente de campo de 'la burra por lo que vale'... La burra por lo que vale es el acuerdo del 2003, se cerró un acuerdo en Figueira da Foz que decía que el AVE pasaba por Extremadura en su conexión por Portugal", ha incidido.

Por otra parte, el 'popular' ha considerado que en este asunto a su juicio "al final se trata de enmarañar todo" para que "no" se hable del mismo; y en este marco ha afirmado que "no vale la pamplina" de Fernández Vara de aludir al Tribunal de Cuentas Europeo para hablar sobre el AVE, porque "el Tribunal de Cuentas Europeo puede decir misa, ha hecho un pequeño informe pero no ha podido auditar en definitiva la obra del AVE porque no está hecho". "El Tribunal de Cuentas no tiene carácter ejecutivo en la Unión Europea", ha señalado.

"Costa ha dicho que de momento esto es un tema tabú y no por Extremadura, y Vara ha dicho que está haciéndose ya por Portugal en la conexión con Extremadura... O sea, que el primer ministro portugués no tiene ni idea de lo que están haciendo en su país... En esto hay que tener arte, ¿eh?", ha dicho. "Yo creo que mentirá más el presidente extremeño que es el que es responsable de su país", ha añadido.

De igual modo, ha considerado que la Cumbre Hispano-Lusa de Valladolid "ha sido un fracaso no solamente de la cumbre, sino ha sido un fracaso de Vara, porque Vara dicho que estaba muy tranquilo porque allí estaba Sánchez Amor", en alusión a recientes declaraciones del presidente extremeño.

"¿Para qué has estado Sánchez Amor allí? Pues vaya extremeño... ¿Eso es lo que ha hecho? ¿Qué ha hecho por Extremadura? Nada... Sí ha hecho pasarle 2.200 kilos a Cataluña en una negociación bilateral, reconocido por el señor Iceta", ha afirmado Monago, quien ha añadido que Sánchez Amor "para Extremadura, para su tierra, un mojón, no ha hecho nada, ningún compromiso".

Finalmente, el presidente del PP extremeño ha incidido en que en la cumbre se habló de cuestiones como el 'jacinto mejicano', la cooperación en materia de incendios en zonas fronterizas y de una posible candidatura para organizar el Mundial de Fútbol, pero "el meollo de la cuestión, que era el tren de alta velocidad nada".