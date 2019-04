Monago vio a Sánchez "muy mal" y "muy débil" en el debate y a Rivera "apretaillo" por Iglesias "en algún momento"

Publicado 23/04/2019 13:33:16 CET

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo "muy mal" y "muy débil" en el debate de candidatos de este pasado lunes en RTVE así como que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, estuvo "apretaillo" por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, "en algún momento".

Asimismo, ha valorado que el presidente del PP, Pablo Casado, estuvo "institucional", "serio" y "haciendo propuestas", por lo que ha opinado que el debate "estuvo bien" con "cada uno en sus posiciones".

Monago se ha pronunciado así este martes al ser preguntado por este asunto en un encuentro con los medios durante una visita a la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, donde además ha lamentado que "la pena que van a tener los españoles es que no van a poder confrontar al líder de la oposición con el que es todavía presidente del Gobierno", algo que, ha recordado, "sí ha sucedido a lo largo de la Democracia con la inmensa mayoría de los presidentes del Gobierno".

A este respecto, el líder del PP extremeño ha resaltado que tras el citado debate se ha "visto" que a Sánchez "no le gusta mucho debatir, no se encuentra cómodo".

"Yo se que la apuesta del señor Sánchez ayer fue por la Formación Profesional, porque nada más que hablaba de los detectores de mentira y verdad... no se si será un yacimiento de empleo, un ciclo de Formación Profesional, nada más que sabía los detectores, era un eslogan, me pareció muy débil", ha ironizado.

Igualmente, Monago ha remarcado que vio "muy mal" al presidente del Gobierno porque "luego han salido imágenes de cómo se fue y se fue muy enfadado con su equipo". "Cuando uno se va enfadado con su equipo es que no le ha salido bien, cuando uno tiene al equipo alrededor y le dice: 'bien bien', y sale contento es porque le ha salido bien, hay una comunicación no verbal que lo dice", ha apuntado.

De este modo, Monago ha reconocido que "para los socialistas habrá ganado el señor Sánchez" y "para cada uno habrá ganado su candidato" porque "es lo más normal". "Pero a mi me gustó el debate, se me hizo corto", ha recalcado.

Por otra parte, preguntado por las opiniones que dicen que Albert Rivera como líder de centro-derecha estuvo mejor que Pablo Casado, Monago ha bromeado con que "bueno eso está guay, es chachi, es como el niño de la clase: 'yo me lo se, yo me lo se, yo me lo se".

"Pero a mi no me gustaban esos niños, yo era más normal; pero a mi estos que lo saben todo, que lo saben todo y no han sido ni presidentes de su comunidad de vecinos, cuidado, tiéntate la ropa", ha advertido al tiempo que ha destacado que él respeta a los de Ciudadanos a quienes "les habrá gustado mucho (Rivera)".

En este sentido, ha considerado que Rivera "estuvo apretaillo" porque Pablo Iglesias "le apretó en algún momento y empezamos luego a tentarnos la corbata", ha indicado.

El presidente del PP extremeño ha remarcado que "fue un buen debate" del que los españoles "se pueden sentir orgullosos" de "poder ver cómo se contrasta con normalidad en un plató de televisión". "Algunos dicen que bronco y tal, para bronco está Internet, eso es la cuna del macarreo, eso sí que es vomitivo, ese vomitorio púbico que es Internet", ha espetado.

Además, ha añadido que "hay que darle normalidad a la actividad política y aplicar el sentido común" así como "intentar que haya menos estridencia, ruido, que demasiado hay".

A este respecto, Monago ha pedido "respeto" a los "nuevos candidatos de las nuevas formaciones" que en Extremadura dicen "que no se ha hecho nada" y "ahora van a llegar ellos y lo van a hacer todo". "Alguna cosa habremos hecho bien nosotros, alguna cosa habrá hecho bien el PSOE, al menos habrán hecho una cosa, que es dar la cara por su tierra desde que hay Democracia", ha apuntillado.

"El político nuevo que niega todo lo anterior aunque haya estado 20 años militando contigo en el partido, en mi partido, pero niega todo lo anterior, entonces estamos haciendo un ejercicio absurdo de la política y la política tiene que ser un ejercicio útil para la vida de las personas", ha concluido.