Morad llena de energía el Alcazaba Festival de Badajoz en una noche para el recuerdo y con guiños a la final del Mundial

El rapero Morad actúa en el Alcazaba Festival de Badajoz de 2026, a 18 de julio de 2026. - JORGE ARMESTAR

BADAJOZ 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La octava edicción del Alcazaba Festival de Badajoz se ha despedido este pasado sábado por todo lo alto con el concierto de Morad, figura clave del 'drill' y referente del movimiento MDLR (Modo de la Calle) que tiene en el hispanomarroquí a su máximo representante.

Morad llegó ayer a Badajoz en un momento de enorme proyección internacional. Además de su célebre BZRP Music Session, el artista acumula cifras récord con temas que ya forman parte del imaginario colectivo. Su canción más escuchada -sin contar la sesión con Bizarrap- es 'Sigue', que supera los 478 millones de reproducciones y se ha consolidado como uno de los himnos del movimiento MDLR, siendo coreada hasta la extenuación por los miles de jóvenes que se dieron ayer cita en la Alcazaba pacense.

Otros éxitos como 'Seya', 'Se Grita', 'Pelele', 'Lo que tiene' o 'Manos rotas' también formaron parte de un repertorio que no necesitó de muchos prolegomenos para que fuera coreado por el público, que llamó la atención de Morad con gritos como: "Quiero una foto contigo", "Fírmame una camiseta" o "Amo tu bandera. Amo Palestina y Odio a quien la toca", expresión que fue respondida desde el escenario con un "Es chula, se parece a la de palestina", mientras se colocaba por los hombros la bandera extremeña que habían tirado desde el público.

Aunque el rapero no se atrevió a dar un resultado para la final del Mundial de fútbol que se disputa este domingo, sí realizó un llamamiento para empujar a España, tras interpretar su conocido 'Lamine', un tema de estilo 'drill/trap' homenaje al talento del delantero de 'La Roja'.

Además, no fue el único guiño al Mundial que se hizo durante la noche: ya en la sesión previa al concierto de Morad, el DJ extremeño José de las Heras recurrió al encuentro entre España y Argentina para animar en varias ocasiones su actuación, con vídeo para Cucurella incluido.

La combinación de 'drill', ritmos contundentes y letras directas ofrecieron una noche 100% una intensidad y conexión con el público, que demuestra que la Alcazaba, la fortificación musulmana más grande de Europa, ha vuelto a convertirse en un escenario único para la música en directo.

Con Morad como protagonista, el festival culmina una edición marcada por la diversidad, la afluencia masiva y el impacto cultural en la ciudad, aunque la organización ha señalado, en un comunicado, que esta tarde proseguirán las actividades musicales, con sesiones de DJ en directo desde las 19,00 horas como previa a un partido que se podrá ver en una superpantalla instalada en la zona de conciertos.