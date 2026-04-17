Morán, "a disposición" de Guardiola tras el acuerdo entre PP y Vox para conformar gobierno en Extremadura

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, junto al presidente del Cluster de la Energía de Extremadura, Vicente Sánchez, en rueda de prensa, a 17 de abril de 2026. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, ha valorado de forma positiva el acuerdo alcanzado entre PP y Vox este pasado jueves y ha afirmado estar "a disposición" de la presidenta de la Junta, María Guardiola, para la conformación del nuevo gobierno en Extremadura.

Este pasado jueves, PP y Vox anunciaban un acuerdo por el que Vox tendrá una vicepresidencia en el nuevo Ejecutivo autonómico, que ostentará Óscar Fernández, y que incluye la consejería de Familia, Desregulación y Servicios Sociales. Además, tendrá otra consejería, la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, y el senador autonómico.

Ante estos cambios, que afectan a la consejería de Agricultura liderada actualmente por Morán, la consejera en funciones se ha mostrado "a disposición" de la presidenta, María Guardiola, y ha afirmado que estará "donde ella quiera". Además, ha asegurado desconocer el futuro del área de gestión forestal que, hasta ahora, estaba dentro de la cartera de Agricultura.

Sin embargo, Morán ha valorado de forma positiva el acuerdo alcanzado, puesto que considera que "lo importante" era que hubiese un acuerdo de estabilidad y que garantizase los presupuestos para Extremadura. "Lo demás no tiene mayor importancia", ha agregado.

También ha afirmado que esta transición entre una consejería y otra no va a afectar "en absoluto" a las solicitudes de la PAC o de otros expedientes.

"En esta consejería todo el mundo trabaja hasta el último día. No va a haber ningún tipo de afectación ni a las solicitudes de la PAC ni a ningún otro expediente", ha comentado Morán al respecto a preguntas de los periodistas en rueda de prensa para presentar Expoenergea, que se celebra del 22 al 24 de abril en Badajoz.