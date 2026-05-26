Morodo, JahNattoh y SumeRR actúan el sábado en el festival Extremareggae en Puebla de la Calzada

Extremareggae recala enPuebla de la Calzada con más de 10 horas de música y cultura conartistas como Morodo, JahNattoh y SumeRR. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial de Puebla de la Calzada será sede este sábado, 30 de mayo, de la sexta edición del Extremareggae Music Festival, que ofrecerá a los asistentes más de 10 horas de música y cultura con entrada gratuita y la participación de figuras de renombre nacional e internacional, como Morodo, JahNattoh y SumeRR.

El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz y alcalde de la localidad, Juan María Delfa, ha destacado en su presentación que se trata de un "auténtico referente regional y nacional" para los amantes de la cultura reggae y rastafari y de estilos musicales como el soul o el rap, entre otros muchos.

En el cartel, destacan artistas de prestigio nacional e internacional, como Morodo y JahNattoh, dos de los principales referentes del reggae en español, que realizarán una actuación conjunta, además de la cantante jamaicana SummeRR o el portugués RuberaRoots.

Por ello, la directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart), Nuria Franco, ha definido el festival como "un gran evento social y cultural" que, además, va a "dinamizar el tejido local", al acoger al comercio, la artesanía y las asociaciones de la comarca.

Mientras, la presidenta de la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Lácara (Adecom-Lácara), Lourdes Montero, ha resaltado "el gran nivel" del cartel, con artistas de renombre, y del que los asistentes podrán disfrutar de manera gratuita. También ha agradecido al impulsor y director del festival, Javier Pulpo, recientemente galardonado en los Premios de la Música de Extremadura por este evento, "por haberse acordado" de la comarca para acogerlo.

Este último ha resaltado la necesidad de desmontar mitos y prejuicios respecto a una cultura, la rastafari, que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, al tiempo que ha coincidido con Nuria Franco en destacar "la mimetización" del certamen con el tejido empresarial y asociativo local; algunas de ellas, como Diversity o la Asociación Oncológica Extremeña, tendrán presencia en el festival.

PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES PARALELAS

La sexta edición del Extremareggae Music Festival contará con dos escenarios, además de un mercado artesanal y diversos talleres y áreas alternativas.

En el primero de los escenarios tendrán lugar los conciertos de las figuras principales del cartel, mientras que el segundo, denominado 'Mystic Stage' en honor al cantante jamaicano y padrino del festival, LikleMystic, acogerá actuaciones de otros artistas de ámbito nacional.

Una de las principales novedades del certamen será el primer concurso de bandas 'Extremareggae', con el objetivo de impulsar a los grupos emergentes a nivel nacional, según indica la diputación pacense en nota de prensa.

La programación comenzará a las 12,00 horas con la apertura de la 'Rastafari Zone', donde se desarrollarán actividades destinadas a difundir esta cultura entre los asistentes y entre las que destacan las charlas que llevará a cabo la comunidad Rastafari Cultural Yard de Lisboa, y una narración de cuentos y fábulas africanas a cargo del camerunés BoniOfogo.

Ya por la noche, llegará el momento del 'Main Stage', el escenario principal del festival y las actividades arrancarán a las 21,30 horas con Lady J, y continuarán con Brais Ninguén & Couto 90, Rubera Roots, Morodo & Jah Nattoh acompañados por Unity Sound, y SumeRR & Unruly Youth.

También habrá un mercado de artesanía extremeña, un taller de arcilla infantil, zona de food trucks y barra con precios populares. Asimismo, en el marco del festival, se ha desarrollado también un ciclo de documentales para divulgar y acercar la cultura jamaicana desde una perspectiva audiovisual.

En este sentido, el 10 de mayo se proyectó la obra 'Hit Me With Music', y el pasado día 22 'Why Do Jamaicans Run So Fast' ('Por qué los jamaicanos corren tan rápido'), que narra la historia de Usain Bolt. Este mismo día, el artista extremeño Willy Wylazo puso el broche de oro a la programación paralela con su actuación en directo durante la presentación del Extremareggae Music Festival.