Un motorista es trasladado al hospital tras sufrir un accidente en Mérida

MÉRIDA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 27 años de edad ha resultado herido en un accidente de moto ocurrido este martes, 21 de octubre, en una calle dentro del casco urbano de Mérida.

El siniestro se ha producido sobre las 14,30 horas en la avenida del Río, según la información que facilita el 112 de Extremadura.

El herido ha sufrido policontusiones y ha sido trasladado al Hospital de Mérida, donde ha ingresado en estado leve. Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la policía local.